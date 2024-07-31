«Я схожий на путіна»: український актор про свої почуття

Популярний український актор, зірка картини «Будинок „Слово“: Нескінченний роман» Дмитро Олійник розказав, що відчував, граючи роль поета Акімова, який співпрацював з радянськими спецслужбами. Нагадаємо, картина розповідає драматичну історію українських письменників Розстріляного відродження, яких 1927 року зібрали мешкати в одному будинку в Харкові.

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— Спершу мене розглядали на роль Анатолія Петрицького — художника тих часів, який теж жив у цьому будинку, — поділився спогадами Олійник у проєкті «КіноХаб». — Потім у фінальному драфті сценарію він був вирізаний. Пам'ятаю, як я прийшов на проби. Я до 2018-го абсолютно нічого не чув про цей будинок. Звичайно, прізвища митців того часу, які жили в цьому будинку, були мені відомі, але про саме явище, взагалі нічого. Я думав, що це якась вигадка.

Кадр з фільму “Будинок “Слово”: Нескінченний роман”

Декілька місяців Дмитрові ніхто не відповідав. А потім зателефонували та запропонували роль антагоніста. Глядачі фільму впевнені, що у цій ролі актор зовнішньо дуже схожий на путіна.

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— Те, що я схожий на путіна, — це ж найклікабельніший заголовок, — сказав Дмитро. — Я отримую різні відгуки. 90% відгуків — хороших, коли люди пишуть: «Ми його зненавиділи, ми хочемо вбити твого персонажа». Хтось каже, що ми ненавидимо твого персонажа і нам не подобається твоя гра. Хтось ще щось. Але роль вдалася, по-перше, бо вона класно прописана. А коли є класний матеріал на рівні сценарію, то актору є що робити. Для мене це (показати путіна. — Авт.) не було головною задачею. Є певні схожості, й дівчата-гримерки робили мені спеціально такого чубчика. Я розумів, що в мене є певна зовнішня схожість. І навіщо тоді вдаватися до максимального пародіювання, максимальної схожості в рухах, в мові? Це було б занадто. Тому я тримав це десь там на підкірці, але працював над образом Акімова, як взагалі він вибудовується, що з ним трапляється.

Дмитро Олійник в ролі поета Акімова

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Найскладнішими для актора стали сцени зґвалтування, де він грав разом з акторками Мариною Кошкіною і Валерією Ходос.

— Там багато технічних моментів, це доволі травматичні сцени, і потрібно їх відпрацювати так, щоби не травмуватися і, найголовніше — не травмувати партнерку, — згадав актор. - А ще зробити так, щоб це було правдиво, і щоб глядачу було важко це сприймати, дивитися на це.

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