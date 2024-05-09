Божевільна атмосфера": вийшов фільм «Будинок «Слово» про письменників «Розстріляного Відродження»

Після нещодавнього міжнародного тріумфу української стрічки «20 днів у Маріуполі» в Україні сталася нова кіноподія. В Національному центрі «Український дім» відбулась прем’єра фільму «Будинок „Слово“. Нескінчений роман», який вийшов в прокат 9 травня. На захід завітав весь акторський склад картини та знімальна група, а гостями стали тимчасово виконуючий обов’язки міністра культури Ростислав Карандєєв, Надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс, колишній міністр культури Євген Нищук, муфтій мусульман України Мурат Сулейманов, зірки, кінокритики та кіноблогери.

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«Будинок „Слово“. Нескінчений роман» — це драматична історія українських письменників доби «Розстріляного Відродження», заснована на реальних подіях.

Майже століття тому, в кінці 1920-х років у Харкові за наказом Сталіна збудували кооперативний будинок «Слово» у формі літери «С» і заселили у комфортні квартири українських письменників. У будинку жили Микола Хвильовий, Михайло Яловий, Остап Вишня, Лесь Курбас, Валер'ян Підмогильний, Микола Куліш, Майк Йогансен, Павло Тичина, Михайло Семенко та інші культурні діячі радянської України. Їх намагались змусити працювати на радянський тоталітарний режим, привчити до тотального контролю над процесом творчості та методів соцреалізму. По радянській традиції був у будинку і свій стукач. За задумом авторів картини, герой дуже схожий на молодого путіна. І не тільки зовнішністю. На всіх мешканців «Слова» у нього був компромат, тому згодом більшість українських митців репресували. Фільм розповідає про те, як радянський рай перетворюється на пекло.

Картина «Будинок „Слово“. Нескінчений роман» була знята у 2021 році за сценарієм Тараса Томенко та Любові Якимчук.

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«Божевільна атмосфера 20−30-х років часу розквіту авангардного мистецтва — все віддзеркалює нам той час 100 років тому, щоб ми могли побачити нас теперішніх — в кривавій м’ясорубці російської орди», — сказав Тарас Томенко, який одночасно є режисером драми.

Світова прем'єра художнього фільму «Будинок „Слово“. Нескінчений роман» відбулась на 37-му Варшавському кінофестивалі в 2021 році в рамках міжнародної конкурсної програми.

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Нагадаємо, торік у польській Познані в роковини російського нападу на Україну відбулася прем'єра вистави «Гаага» українки Саші Денисової.

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