Фільм про Розстріляне Відродження: у столиці відбулась прем’єра стрічки «Будинок „Слово“. Нескінчений роман»

У середу, 8 травня, в «Українському домі» у Києві відбувся допрем’єрний показ вітчизняного художнього фільму «Будинок „Слово“. Нескінчений роман». Презентація за участі творчої групи та благодійників, причетних до створення картини, пройшла напередодні її виходу у широкий прокат. Перед початком урочистого заходу творці фільму поспілкувалися з представниками ЗМІ, розповівши як про знімальний процес, так і про значення стрічки на третьому році повномасштабної війни з РФ.

«Ми очікуємо, що глядач, незважаючи на всі складні обставини, прийде і зможе подивитися наш фільм, який насправді не просто розкриває історію, а й дає ключ до розуміння сучасних подій. Їх причина, в тому числі була закладена 100 років тому. І про це розповідає наш фільм: нічого не змінилось», — зазначив продюсер стрічки Пилип Іллєнко.

Пилип Іллєнко, продюсер фільму “Будинок “Слово”. Нескінчений роман”, голова Держкіно (2014-2019)

У центрі сюжету фільму «Будинок „Слово“. Нескінчений роман» — сумнозвісний будинок у Харкові у формі літери «С», куди комуністичний режим у 1930 році поселив провідних українських письменників свого часу. Згодом, у роки сталінського терору, більшість мешканців була репресована. Серед головних героїв картини — Микола Хвильовий, Володимир Сосюра, Павло Тичина, Майк Йогансен. Деякі з цих фігур, відомих зі шкільної програми, постають на екрані у зовсім несподіваній іпостасі.

«Ми не знаємо, який був Хвильовий насправді. Він не настільки задокументований, про нього є спогади певні та відгуки. Але ми не знаємо його як особистість, тому тут певна фантазія була і, звісно, як актор, я пропускав його через свою психофізику. Недаремно в нього був псевдонім „Хвильовий“. Тому що його приятель Любченко казав, що він все хвилював біля себе і тому я думаю, що він, певно, неспокійний був чоловік, і це я спробував передати в цьому персонажі», — розповів В’ячеслав Довженко, виконавець ролі Миколи Хвильового.

В’ячеслав Довженко, актор, виконавець ролі Миколи Хвильового

Презентацію відвідало багато діячів української культури. Глядачі мали змогу не лише переглянути фільм, а й послухати виступ музичного гурту «NAZVA», а також — ознайомитися з творами письменників Розстріляного Відродження у виконанні відомих акторів. Охочі могли також пожертвувати книжки українських авторів для підрозділів Сил оборони України та шкільних бібліотек, що постраждали від дій агресора, — у межах благодійної акції за підтримки фондів «Книга на фронт» і «Хочу читати».

«Зараз, в часи нашої жертовної боротьби, ми відкриваємо себе, свої сторінки, які були тривалий час під грифом „Заборонено“. Розстріляне Відродження зараз є дуже актуальним і ми у боргу перед тими, хто недотворив, недолюбив, недожив. Ця епоха була таким згустком української надії, яка дуже швидко обірвалась. І я хочу побачити згусток енергії тих постатей, які бачили Україну європейською, відкритою, талановитою», — зазначив колишній міністр культури України Євген Нищук.

Євген Нищук, Генеральний директор-художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, та Тарас Томенко, режисер фільму “Будинок “Слово”. Нескінчений роман”

Робота на картиною тривала близько десяти років. Половину коштів надало Державне агентство з питань кіно, решту фінансування забезпечив приватний бізнес, передусім — родина меценатів Петровських. Представниця родини Анжеліка Петровська поділилася своїми емоціями від прем’єри.

«Ми дуже хвилюємось. Ми впевнені, що цей фільм не може не торкнутися кожного. Він повинен сподобатись. Я дивилася його на одному подиху, навіть не могла відірватися від екрану і відчувала кожну хвилину», — розповіла Анжеліка Петровська.

Анжеліка Петровська, представниця родини Петровських, меценатів фільму

Довідково: Фільм «Будинок „Слово“. Нескінчений роман» знятий компанією FRESH PRODUCTION GROUP за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міжнародного благодійного фонду «Солідарність». Кінотеатральний дистриб'ютор фільму — компанія B&H.

Сценаристи — Тарас Томенко та Любов Якимчук, режисер — Тарас Томенко, оператор-постановник — Михайло Любарський, художник-постановник — Шевкет Сейдаметов, композитор — Алла Загайкевич, продюсери — Юлія Чернявська, Олег Щербина, Пилип Іллєнко та Ростислав Мартинюк. У головних ролях — В’ячеслав Довженко, Дмитро Олійник, Марина Кошкіна, Андрій Ісаєнко, Ніна Набока.

В Україні стрічку вперше показали 17 червня 2022 року у Чернівцях у межах кінофестивалю «Миколайчук OPEN». Картина отримала нагороду Best Feature Film (Найкращий ігровий фільм) на Košice International Film Festival у Словаччині у 2022 році, а також — нагороду у номінації «Найкращий художній фільм» на кінофестивалі I Will Tell у Флориді (США). 24 лютого 2023-го відбувся спеціальний показ фільму у Сеймі Литви з нагоди роковин від початку повномасштабного російського вторгнення.

Нагадуємо, що у травні очікується прем’єра стрічки режисера Любомира Левицького «Ми були рекрутами» про бійців 3-ї ОШБр.

