Помідори «в снігу»: Лілія Цвіт порадувала новим рецептом маринованих томатів (відео)
Львівська кулінарка Лілія Цвіт, яка дня днями поділилася рецептом домашнього морозива, що готується без блендера та міксера, запропонувала новий рецепт маринованих помідорів.
В цьому рецепті багато подрібненого часнику, який дає закусці неповторний смак. Помідори виходять кисло-солодкі й мають насичений пряний аромат, зазначила господиня.
Інгредієнти на 3 банки (1 л):
Помідори — 2 кг
Часник — 180 г
Вода — 1,5 л
Оцет (9%) — 150 мл
Сіль — 3 ст.л.
Цукор — 6 ст.л.
Приготування:
Вимиті помідори невеликих розмірів розкласти по чистих банках й залити окропом.
Закрити кришками й залишити на 20 хвилин.
Потім воду злити у каструлю для приготування з неї маринаду.
Додати до води цукор та сіль й поставити на плиту підігріватися.
Коли цукор та сіль розчиняться, то додати оцет.
Окремо підготувати часник — його потрібно почистити й натерти на дрібній терці.
Натертий часник розкласти по банках й залишити на 10 хвилин.
Потім залити банки окропом й закрутити.
Перевернути банки, закутати й залишити остигати.
Раніше ми публікували ще один рецепт смачних маринованих помідорів, які взимку з'їдаються у першу чергу.83
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