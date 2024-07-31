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Помідори «в снігу»: Лілія Цвіт порадувала новим рецептом маринованих томатів (відео)

13:55 2 серпня 2024
томати

Львівська кулінарка Лілія Цвіт, яка дня днями поділилася рецептом домашнього морозива, що готується без блендера та міксера, запропонувала новий рецепт маринованих помідорів.

В цьому рецепті багато подрібненого часнику, який дає закусці неповторний смак. Помідори виходять кисло-солодкі й мають насичений пряний аромат, зазначила господиня.

Інгредієнти на 3 банки (1 л):

Помідори — 2 кг
Часник — 180 г
Вода — 1,5 л
Оцет (9%) — 150 мл
Сіль — 3 ст.л.
Цукор — 6 ст.л.

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Приготування:

Вимиті помідори невеликих розмірів розкласти по чистих банках й залити окропом.

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Закрити кришками й залишити на 20 хвилин.

Потім воду злити у каструлю для приготування з неї маринаду.

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Додати до води цукор та сіль й поставити на плиту підігріватися.

Коли цукор та сіль розчиняться, то додати оцет.

Окремо підготувати часник — його потрібно почистити й натерти на дрібній терці.

Натертий часник розкласти по банках й залишити на 10 хвилин.

Потім залити банки окропом й закрутити.

Перевернути банки, закутати й залишити остигати.

Раніше ми публікували ще один рецепт смачних маринованих помідорів, які взимку з'їдаються у першу чергу.

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