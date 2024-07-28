Неймовірне домашнє шоколадне морозиво без міксера і блендера: рекомендації Лілії Цвіт

Домашнє морозиво без сумнівів є хітом цьогорічного літа — його готує чи не кожен блогер, ділячись лайфхаками і успіхами зі своєю аудиторією. Але серед безлічі рецептів вирізняється домашнє шоколадне морозиво, що його презентувала львівська кондитерка-аматор Лілія Цвіт.

ВІДЕО ДНЯ

Адже воно готується настільки просто, що справу можна доручити підлітку!

Продукти теж використовуються абсолютно звичайні і натуральні — молоко, борошно, масло, какао.

Складники:

РЕКЛАМА

молоко — 1 л;

крохмаль — 3 ст. л;

борошно — 2 ст. л;

какао — 2 ст. л;

цукор — 250 г;

масло — 50 г;

шоколад — 100 г.

Приготування

У каструлю з товстим дном виливаємо молоко, додаємо крохмаль, борошно, какао і цукор, все добре перемішуємо до розчинення грудочок.

РЕКЛАМА

Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння, постійно помішуючи.

Знімаємо з вогню, додаємо вершкове масло і виливаємо у підготовлену форму, вистелену харчовою плівкою (так морозиво можна буде легше дістати).

РЕКЛАМА

Відправляємо у морозильник на 7−8 годин.

Дістаємо наше морозиво і нарізаємо на порції звичайним ножем, викладаючи у креманки.

Зверху ласощі можна полити розтопленим шоколадом.

«Ну дуже смачно виходить, тим більше його багато, і з простих, доступним інгридієнтів», — підсумовує блогерка результат своїх зусиль.

А тим, хто все ж віддає перевагу традиційним тортам і тістечкам, радимо звернути увагу на неперевершений вишнево-шоколадний пляцок від Лілії Цвіт з музичною назвою «Моцарт».

97

Читайте нас у Facebook