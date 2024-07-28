Неймовірне домашнє шоколадне морозиво без міксера і блендера: рекомендації Лілії Цвіт
Домашнє морозиво без сумнівів є хітом цьогорічного літа — його готує чи не кожен блогер, ділячись лайфхаками і успіхами зі своєю аудиторією. Але серед безлічі рецептів вирізняється домашнє шоколадне морозиво, що його презентувала львівська кондитерка-аматор Лілія Цвіт.
Адже воно готується настільки просто, що справу можна доручити підлітку!
Продукти теж використовуються абсолютно звичайні і натуральні — молоко, борошно, масло, какао.
Складники:
- молоко — 1 л;
- крохмаль — 3 ст. л;
- борошно — 2 ст. л;
- какао — 2 ст. л;
- цукор — 250 г;
- масло — 50 г;
- шоколад — 100 г.
Приготування
У каструлю з товстим дном виливаємо молоко, додаємо крохмаль, борошно, какао і цукор, все добре перемішуємо до розчинення грудочок.
Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння, постійно помішуючи.
Знімаємо з вогню, додаємо вершкове масло і виливаємо у підготовлену форму, вистелену харчовою плівкою (так морозиво можна буде легше дістати).
Відправляємо у морозильник на 7−8 годин.
Дістаємо наше морозиво і нарізаємо на порції звичайним ножем, викладаючи у креманки.
Зверху ласощі можна полити розтопленим шоколадом.
«Ну дуже смачно виходить, тим більше його багато, і з простих, доступним інгридієнтів», — підсумовує блогерка результат своїх зусиль.
А тим, хто все ж віддає перевагу традиційним тортам і тістечкам, радимо звернути увагу на неперевершений вишнево-шоколадний пляцок від Лілії Цвіт з музичною назвою «Моцарт».97
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