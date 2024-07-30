Чи можливе примирення Гаррі з родиною: на відміну від короля, принц Вільям вважає, що шляху назад немає

Письменник Роберт Джобсон стверджує у своїй книзі «Принцеса Уельська»: Біографія", що монарх виступає за те, щоб налагодити стосунки зі своїм опальним сином, як він це зробив зі своїм братом принцом Ендрю, пише The News.

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Для тих, хто не знає, король Англії запросив свого брата на Різдво минулого року, що мало послужити для Вільяма прикладом до відновлення його розірваних стосунків з братом -герцогом Сассекським.

Королівський експерт написав: «Можливо, король підсвідомо намагається показати Вільяму, що прощення брата і надання йому другого шансу — це сила, а не слабкість».

Однак Роберт вважає, що майбутній король «не згоден» з батьком і «що стосується його власного брата, то, на його думку, шляху назад немає».

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Гаррі, який покинув королівську родину у 2020 році разом зі своєю дружиною Меган Маркл, погіршив стосунки з королівською сім’єю своїми епатажними інтерв'ю та книгою «Запасний».

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі «знайшов винних» у розколі королівської родини.

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