Глибина має значення: у яких тарілках зараз модно подавати страви
Подавати закуски, основні страви та десерти в глибоких тарілках знову модно. На думку експертів зі стилю, така подача незвичайна. Маються на увазі глибокі тарілки з досить широким плоским краєм, що нагадують перевернутий капелюх. Такий посуд спочатку призначений для пасти. Дизайн не випадковий — заглиблення допомагає зберегти температуру макаронних виробів і зручне для страв під соусом.
Зараз у продажу з'явилися й інші різновиди тарілок-«капелюхів». Поля можуть бути фігурними і не настільки широкими.
Така подача дуже зручна, і це є головною причиною ренесансу тренда.
Зазвичай, цей посуд білий або чорний, що підкреслює красу їжі. Подача їжі в тарілках-«капелюхах» ефектна як у ресторані. Дуже гарно виглядають у таких глибоких тарілках фруктові салати та інші десерти, прикрашені яскравими барвистими ягодами і фруктами. Також у них можна подавати морозиво.
Такий посуд є не в кожного в домі, тож це свіжа ідея для подарунка естетові та гурману, який цінує красу в усьому.
Раніше «ФАКТИ» писали про стильні квіткові акценти в інтер'єрі.
Фото з альбому Ольги Сметанської137
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