Шоколадний сервіз

Сервізи шоколадного відтінку поки що можна зустріти нечасто. Це тренд, який набирає популярності. І цьому є пояснення. Шоколад люблять багато хто. Він асоціюється з домашнім затишком і насолодою. До речі, відтінків модного коричневого кольору досить багато: це і темний шоколад, і молочний, і капучино…

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Ефектні композиції в сервіровці досягаються поєднанням предметів посуду різних тонів та інтенсивності одного тону.

Шоколадні сервізи матимуть дуже стильний вигляд на жовтій скатертині насиченого кольору. Дуже добре — і з кремовою або білою. Екстравагантно — з небесно-блакитною. Та й із кольором салатного листя шоколадний чудово поєднується.

Психологи зазначають, що кава і какао в шоколадного відтінку чашці здаватиметься смачнішою. Якщо сервіз десертний, використовуйте його для подачі шоколадного торта — гості будуть у захваті. У шоколадного кольору креманці можна подати й морозиво. Доповніть його яскравими ягодами та фруктами — наприклад, малиною, полуницею, лохиною, часточками апельсинів. Прикрасьте свіжою м'ятою.

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Якщо сервіз столовий, декоруйте страви свіжою зеленню. Така їжа матиме дуже апетитний вигляд.

Раніше ми писали про модні квіткові мотиви в одязі та інтер'єрі.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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