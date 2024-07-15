«Італійці їдять в один і той самий час, не поспішають, не переїдають», — експертка зі стилю Світлана Батрак

Стиль життя італійців — справжнє мистецтво. І він у всьому: в умінні одягатися, в дизайні осель, і, звичайно ж, у харчуванні. Італійська кухня в Україні представлена в багатьох ресторанах. А такі страви, як піца, паста, тірамісу, панна-кота, дуже популярні.

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Про те, як харчуються італійці у своїй країні, як їм вдається залишатися стрункими, «ФАКТАМ» розповіла Світлана Батрак, українська експертка зі стилю, яка нині мешкає на півдні Італії — в Калабрії.

«Багато італійців намагаються їсти тільки двічі на день, тому другий прийом їжі завжди щільний»

— Світлано, які стереотипи існують у нас щодо харчування італійців?

- Єдиний і головний: те, що в Італії весь час їдять пасту і піцу. Звісно, паста — улюблена страва. Але щодня її вживають небагато. А піцу взагалі нечасто — приблизно два рази на місяць. Італійці дуже стежать за своїм харчуванням. У їхньому раціоні дуже багато овочів, як сирих, так і приготованих різними способами. Серед них особливе місце займають бобові.

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— Що являють собою італійський сніданок, обід і вечеря?

- Типовий італійський сніданок: кава і бріош (маленька кругла булочка). Міські жителі часто снідають у кав'ярні біля будинку або офісу. Обід в італійців — з 12.30 до 14.30. У цей час уся Італія дружно їсть. Якщо турист надумає пообідати в інший час, то йому це навряд чи вдасться, оскільки більшість закладів будуть закриті. Доведеться чекати вечері. Саме в обідню пору ви побачите елегантно вдягнутих чоловіків і жінок, які залишають свої офіси і заповнюють такі ж елегантні ресторани. Найчастіше замовляють «меню дня» — це спеціальна пропозиція за вигідною ціною. Здебільшого обід — це паста, різотто або свіжі сири типу моцарели чи страччателли з помідорами та хлібом. Вечеря для більшості — головний прийом їжі і тут вже хто що любить: м'ясо або рибу. І, звичайно, неможливо уявити таку трапезу без келиха вина. Цікаво, що багато італійців намагаються їсти тільки двічі на день, тому другий прийом їжі завжди щільний.

«Завжди віддадуть перевагу продуктам домашнього виробництва перед магазинними»

— Як італійцям вдається залишатися стрункими, адже в них усе так смачно?

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- Я вже зазначила, вони дуже стежать за якістю продуктів і своїм раціоном. Їдять в один і той самий час, не поспішають, не переїдають. Важко зустріти італійця, який щось жує «на бігу». Це не дієта, а спосіб життя. Вони готують щодня і їдять свіжоприготовану їжу. Завжди віддають перевагу продуктам домашнього виробництва перед магазинними. Люблять похвалитися своїми кулінарними шедеврами або принести як подарунок баночку зі своїм варенням, соусом, маринадом… Наприклад, можна подарувати друзям томатний соус зі своїх помідорів, варення з персиків, абрикосів, полуниці, апельсинів, яблук… До речі, у варення завжди кладуть лимон і мало цукру. На зиму італійці заморожують овочі. Серед них обов'язково є перець, який використовують для приготування багатьох страв. Хліба їдять небагато, віддають перевагу смачному, який купують у маленьких пекарнях. Є такий італійський вислів «робити туфельку». Якщо страва дуже сподобалася і в ній залишився соус, то беруть шматочок хліба, згинають його (що нагадує туфельку) і з задоволенням вимочують соус.

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— Яка їжа в італійців вважається делікатесом?

- Овочі, щойно зірвані з грядки, фрукти і ягоди — прямо з дерева або куща, і страви з риби, щойно виловленої з моря. Цей тренд називається «нуль кілометрів». Локальна їжа найсвіжіша і не потребує спеціальної обробки, якої зазнають дари природи під час тривалої доставки. Серед улюблених делікатесів, звісно ж, трюфелі. Їх здебільшого додають у пасту та різотто, сири та паштети. Аромат незвичайний!

— Які молочні продукти користуються особливою популярністю?

— В Італії багато свіжих сирів: буратта, моцарелла, скаморца, рікотта… Йогурт, кефір, молоко — все це теж дуже якісне і смачне.

Овочі та сир — одне з улюблених поєднань в італійській кухні

— Чи правда, що капучино п'ють тільки вранці?

- Це так. Італійці вважають, що молоко досить калорійний продукт, тому пити капучино в другій половині дня — це все одно, що одночасно з'їсти два обіди. А ось еспресо п'ють кілька разів на день. Один з улюблених напоїв узимку — апельсиновий фреш. А влітку роблять лимонад та їдять багато морозива.

«Посуду та сервіровці приділяється особлива увага»

— Чи готують у домашніх умовах тірамісу та панна-коту?

- Так, бо рецепти обох ласощів досить прості. Але в Італії такий величезний вибір кондитерських і такі смачні десерти, що здебільшого всі купують. У домашніх умовах італійці люблять готувати фруктові салати.

Італійські десерти дуже апетитні

— Цікаво, які фрукти та ягоди особливо популярні в Італії…

— Апельсини, яблука, персики, полуниця… Важливо, щоб вони були сезонні та місцеві.

— А чого уникають італійці в їжі?

— Абсолютне табу — додати сир у пасту з морепродуктами чи рибою. Італійці не їдять каші. Вважають це їжею, яка підходить тільки маленьким дітям. Супи теж тут непопулярні.



— Які страви ваші улюблені?

- Я дуже люблю морепродукти. В Італії вони дуже свіжі. Саме це і є головним в італійській кухні: якість і свіжість продуктів. Рецепти майже всі прості. Наприклад, дуже смачну страву готують із кабачків. Кабачок нарізають тонкими кружечками й обсмажують на грилі. Викладають на велике блюдо, збризкують оливковою олією, додають дрібно посічений часник і свіжу м'яту.

Світлана Батрак: «Для італійців дуже важливі якість і свіжість продуктів»

— Який італійський рецепт ви б порадили взяти на замітку?

— Найпростіший, найшвидший і найсмачніший рецепт пасти, дуже популярний у Калабрії, такий.

Паста по-південноіталійськи Варимо спагеті до стану «al dente» (напівготовності). У цей час готуємо заправку. На оливковій олії підсмажуємо часник, нарізаний тонкими пластинками. За бажання туди ж додаємо подрібнені волоські горіхи та гострий перчик для пікантності. Головне — не пересмажити часник. Максимум смажимо його дві хвилини на малому вогні. Додаємо пасту в нашу заправку і кілька секунд перемішуємо на вогні. Приправляємо страву чорним перцем за смаком і подаємо.

— Який посуд люблять італійці?

- Посуду і сервіровці приділяється особлива увага. Він має відповідати приводу, стравам, поєднуватися з обстановкою, де подається. Навіть удома вони використовують різні за дизайном сервізи — не тільки для приймання гостей, а для себе і своєї сім'ї, тому що дуже цінують гармонію.

Раніше тренд-редакторка «ФАКТІВ» Ольга Сметанська писала про нові тренди в гастрономії.

Фото з альбому Світлани Батрак

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