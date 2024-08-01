Оновлення даних у «Резерв+» від штрафів не рятує: за що карають ТЦК

В Україні триває загальна мобілізація. Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко розповів про першу статистику по штрафах від різних ТЦК.

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«До мене звернулись громадяни, які після того як зареєструвались вчасно в додатку резерв+ отримали там повідомлення, що треба звернутись до ТЦК, для уточнення данних. Перший військовозобовʼязаний не був на обліку у ТЦК, але після того, як він звернувся до ТЦК щодо уточнення данних, маючи актуалізацію через резерв+, отримав штраф 17 тисяч грн. Другий, десь втратив військовий квиток, і коли прийшов оновити данні, після того, як вже це зробив через резерв+ отримав теж штраф 17 тисяч грн, через втрату військового квитка. Третій випадок схожий з другим, але там військовозобовʼязаний мав довідку від поліції щодо викрадення у нього документів разом з військовим квитком. На цього громадянина, також наклали штраф, що правда не 17 тисяч грн. Пряма мова: „я ходив з юристом, він допоміг оформити правильно документи. Штраф був не 17 тисяч, а 5100.“», — повідомив він.

За словами нардепа, всі штрафи ТЦК накладені згідно чинного законодавства.

«Тут питань до керівників цих ТЦК, немає. Хоча мені чесно кажучи незрозуміло, у першому випадку, впевнений, що можна було обійтись і попередженням», — впевнений Федієнко.

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Як писали «ФАКТИ», військово-обліковий документ став доступним у «Дії».

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