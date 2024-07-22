За останні дні російські окупанти захопили кілька сіл у Донецькій області. На північний захід від Авдіївки вони взяли Євгенівку, Схід, Прогрес, тривають бої за Новоселівку Першу. На північ від Бахмута взяті Роздолівка, Івано-Дар'ївка, тривають бої за Спірне. Експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке переконаний, що такі події є ознаками часткового розвалу української оборони.

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«Російська армія вторгнення захопила Прогрес за 22 км на схід від Покровська. Останній наступ (3 км за тиждень) — ще одне свідчення розвалу українського фронту в кількох місцях Донецької області», — пише він.

Аналітики DeepState також підтвердили захоплення Прогресу. Бої на підступах до села почалися ще в останні дні квітня і фактично останні 3 місяці вдавалося відносно успішно відбивати атаки ворога, хоч втрати позицій періодично були.

Раніше публікувалася думка політолога про вбивство Фаріон, обстріл міст і дефіцит електроенергії: «Не виходить обвалити фронт — валитимуть тил».

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