У чиновника НБУ Поляруша можуть бути проблеми під час спецперевірки як кандидата на посаду керівника ФГВФО, — нардеп

Начальник Управління роботи з проблемними активами НБУ Павло Поляруш не може претендувати на посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, якщо після 24 лютого 2022 року він їздив за кордон у власних справах (до 18 квітня 2023 року чиновник працював у Міністерстві оборони України та Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. — Авт.). Таку думку висловив в коментарі «ФАКТАМ» член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Геннадій Касай.

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«Перед призначенням на посаду він (Поляруш. — Авт.) буде проходити перевірку, спецперевірку, і тут можуть бути нюанси через цю історію. Гадаю, що відповідні органи це все вивчать. Я переконаний, що всі повинні мати рівні умови щодо можливості поїхати за кордон. І якщо це було не ділове відрядження, а виїзд за кордон по своїм справам — він не може бути до цієї посади долучений. Це моя особиста думка і я буду на цьому наполягати», — підкреслив Касай.

Водночас нардеп зазначив, що моральну оцінку вчинкам Поляруша, зокрема й щодо виїздів за межі України, повинні дати українці.

«Для мене це неприпустимі речі, наприклад», — додав він.

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Раніше стало відомо, що Поляруш, який наразі є одним з основних претендентів на крісло керівника ФГВФО, неодноразово виїжджав за кордон після початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну. Журналісти зʼясували, що у листопаді 2022 року він отримав дозвіл на виїзд за межі країни від одіозного ексзаступника міністра оборони, який наразі є підозрюваним у корупційних злочинах. Дозвіл нібито був виданий Полярушу на виїзд за кордон на елітному автомобілі Lexus за гуманітарною допомогою. Журналісти не виключають, що насправді цілі поїздок Поляруша були зовсім іншими. Водночас, на яких підставах Поляруш їздив за кордон з лютого по листопад 2022 року, поки не відомо.

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Микола Величкович вважає, що правоохоронці повинні вивчити всі обставини виїзду Поляруша за кордон.

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А член Національної асоціації адвокатів Олександр Золотухін заявив, що адмінрада ФГВФО має враховувати моральні якості і репутацію кандидатів на посаду директора-розпорядника.

Нагадаємо, адміністративна рада Фонду звільнила попередню очільницю ФГВФО Світлану Рекрут за власним бажанням після закінчення строку її контракту, і планує призначити нового директора-розпорядника.

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