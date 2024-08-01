Зеленський: «Не всі території варто роками відвойовувати зброєю, можна дипломатією»

Президент Володимир Зеленський, який назвав головною ціллю країни-агресорки рф на східному фронті не Харків, а Покровськ, заявив, що Україна ніколи не буде відмовлятися від своїх територій, а питання територіальних поступок на користь рф не може одноосібно вирішувати очільник держави.

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Про це він заявив в інтерв’ю французьким журналістам, повідомляє «Громадське».

«Будь-яке питання територіальної цілісності не може вирішити президент, чи будь-яка особа у світі, чи всі президенти світу без українського народу. Це суперечить нашій Конституції. Це питання наше, внутрішнього характеру», — наголосив Зеленський та додав, що можливість поступок територіями варто обговорювати лише у тому разі, якщо це питання хтось офіційно порушить, однак цього, за словами, Зеленського, ніхто не пропонував.

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Зеленський також зауважив, що українська влада не має права відмовлятися від власних територій, тому наголосив, що Київ ніколи не буде цього робити. Він, відповідаючи на запитання, чи можливе проведення референдуму щодо приєднання частини українських земель до росії, підкреслив, що для цього потрібне бажання народу і що це «не найкращий варіант, бо ми маємо справу з путіним, і для нього це буде перемога».

У той же час Володимир Зеленський підкреслив, що не всі українські землі треба відвойовувати зброєю — на його думку, частину з них можна відвоювати дипломатичним шляхом, для чого і була створена «формула миру».

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Нагадаємо, що про основні переваги українського мирного плану і про те, чому Китай та декілька інших країн не підтримують його, в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповідав політолог-міжнародник Антон Кучухідзе.

Фото — скріншот

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