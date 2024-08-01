Знищив багато ворогів: на Харківщині загинув воїн із Черкаської області

У Монастирищі провели в останню дорогу воїна Михайла Молнара. Бійцю у жовтні мало виповнитись 36 років. Про це повідомили на сторінці громади. Майбутній захисник народився на Херсонщині, але у дитинстві переїхав на Черкащину.

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«Михайло освоїв спеціальність „тракторист-машиніст“. Проходив службу в Збройних силах України у місті Сімферополь. Після повернення з армії розпочав будувати своє життя — влаштувався на роботу, зустрів своє кохання, створив сім’ю з коханою Ніною та переїхав проживати до села Максимівка Уманського району. У 2010 році у подружжя народився син Ярослав, який став сенсом життя та рушійною силою чоловіка у всіх починаннях».

Молодий, життєрадісний, цілеспрямований — Михайло мав безліч планів на життя, але війна не давала йому спокою.

«Чоловік розумів, що стримати ворога можна лише у війську, й вирішив, що саме там від нього буде більше користі, ніж вдома. Саме тому Михайло Молнар долучився до Збройних сил України і розпочав свій шлях воїна. Чоловік воював у найгарячіших точках на Донецькому та Харківському напрямках. Не один бій пережив герой, не одного ворога знищив, не один кілометр української землі відвоював (за що був неодноразово нагородженим), але себе вберегти не зміг».

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Загинув Михайло Молнар 24 липня 2024 року поблизу населеного пункту Синьківка Куп’янського району Харківської області від отриманих множинних травм та ушкоджень.

«Михайло був добрим та чуйним батьком, помічником рідним та друзям. Завжди приходив на допомогу, був майстром на всі руки. Мав багато мрій та планів у житті, надзвичайно любив своїх рідних і рідну землю. Йому б ще жити та жити, але доля розпорядилася по-своєму. Не обійме більше свого коханого дружина Ніна, не відчує батьківського тепла син Ярослав, не діждеться сина мама Василина Іванівна, не почують слів підтримки сестри — Василина, Алла, Світлана, не підставить більше своє плече Михайло друзям та побратимам — його свічка на життєвім шляху згасла назавжди…»

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Поховали героя на місцевому кладовищі у селі Дібрівка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що російські окупанти розстріляли військовополоненого Івана Григуса.

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