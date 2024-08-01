Містить антиоксиданти, покращує зір і додає енергії: навіщо українці вигадали борщ
Борщ — це не просто традиційна страва, але й справжня візитівка української кухні. Його не тільки охоче споживають у всьому світі, але й досліджують вчені та дієтологи, відкриваючи все нові корисні властивості, пише Pixel.
Їх забезпечує напрочуд вдалий ансамбль овочів, які традиційно входять до складу гордості українців:
- буряк — джерело антиоксидантів, корисний для серцево-судинної системи, підвищує рівень гемоглобіну в крові;
- капуста — містить велику кількість вітаміну C, калій (стимулятор серцевої діяльності) і клітковину, яка покращує травлення;
- морква — лідер за вмістом бета-каротину, який позитивно впливає на зір та загальний стан шкіри;
- картопля — є видатним джерелом вуглеводів, тому насичує організм енергією.
Борщ у раціоні
Дослідники підкреслюють важливість борщу в щоденному раціоні. По-перше, він багатий на необхідні організму вітаміни та мікроелементи. По-друге, традиції приготуванні та різноманіття смакових поєднань робить його ідеальною стравою для будь-якого столу.
Калорійність борщу
Це дуже залежить від складу, пропорцій продуктів, відсотку води. Але за орієнтовними розрахунками поживність різних видів борщу виглядає так:
- овочевий (вегетаріанський) — в середньому 30−35 ккал на 100 г;
- борщ з курятиною — 40−50 ккал;
- борщ з квасолею — 50−70 ккал;
- борщ з нежирною свининою або телятиною — 55−65 ккал на 100 г.
Сам по собі борщ відносно низькокалорійний і швидко засвоюється, тому не надто тамує голод. Проте, якщо страву готувати з білком (м'ясо, квасоля, гриби) і з корисними жирами, то час відсутності голоду після споживання страви суттєво збільшується.
Рекомендації дієтологів
Для посилення користі від борщу кладіть в нього не лише овочі, але й білки: нежирне м’ясо, квасолю, гриби.
Не надто пересмажуйте засмажку і готуйте її на олії (для кращого засвоювання організмом вітамінів додавайте у страву багату на жири сметану).
Присмачуйте готову страву свіжою зеленню (під час приготування борщу її додавати не варто).
Ну і звичайно після засвоєння теорії приготуйте справжній борщ самі, переконавшись у його користі на практиці, скориставшись рецептом українського ресторатора і блогера Андрія Клюса.
Також нагадаємо про рецепт холодного борщу, яким вам вочевидь ще не раз захочеться скористатися в останній місяць літа.11
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