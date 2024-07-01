Можна зробити відразу на все літо: Наталя Калніна поділилася чудовим рецептом холодного борщу

В спеку, яка зараз накрила Україну, дуже актуальні не тільки холодні напої й морозиво, а й перші страви, які можна їсти холодними. Одна з таких страв холодний борщ, або холодник, на який кожна господиня має свій рецепт.

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Класичний холодник готується на хлібному квасі й буряковому відварі.

Рецептом холодника поділилася Наталя Калніна, яка раніше розповідала, як приготувати бігос, який, до речі, теж можна їсти холодним.

Калніна радить приготувати більше буряка для холодного борщу, щоб потім коли потрібно дістати і відразу подавати до столу.

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Інгредієнти:

буряк — 2 кг

вода — 1,5 л

оцет яблучний 6% - 150мл

сіль — 60 г

цукор — 60 г

Складання холодника:

буряк — 1 банка

ковбаса — 200г

огірок свіжий — 3 шт

вода — 2 — 2,5 л

лимонна кислота — ½ч.л (або до смаку)

сіль — ½ч.л. (або

яйце — при подачі

сметана — за смаком

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Сам процес приготування буряка для холодника та складання холодного борщу кулінарка показала у відео.

Раніше Наталя Калніна поділилася рецептом угорського пирога, що схожий на снікерс.

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