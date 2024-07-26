Фестиваль борщу у Польщі: хто започаткував та для чого

У десяти містах Польщі, яка з перших днів російського вторгнення активно підтримує Україну, проходить Фестиваль борщу. Цей благодійний захід ще у 2022 році започаткував європейський підприємець з українським корінням, засновник однієї з найбільших агенцій з працевлаштування у Польщі Gremi Personal та Фундації Gremi Personal Євген Кіріченко.

ВІДЕО ДНЯ

Як розповіли організатори, цей захід дозволяє українцям зібратися, поспілкуватися та провести благодійний аукціон на підтримку ЗСУ.

«Фестиваль став найбільшим заходом за кількістю українців у Польщі. 100% донатів з заходу йде на потреби ЗСУ», — кажуть організатори.

Фестиваль борщу у Польщі

РЕКЛАМА

Цього року фестиваль вже відбувся у чотирьох містах, на яких вдалося зібрати 4,5 млн гривень. На черзі Гданськ — вже на цих вихідних, потім — Варшава, Лодзь. До фестивалю доєднається низка українських та польських артистів, блогерів, митців, кухарів світового рівня.

На Фестивалі вже зварили 600 літрів борщу.

РЕКЛАМА

«Борщ Фест — це абсолютно унікальний захід, який тільки назвою схожий на звичні нам кулінарні фестивалі. Збір донатів є важливою складовою нашого фестивалю. Проте несподівано для нас наші заходи стали головним місцем зустрічей українців у Польщі. Ми знайшли рецепт єднання. Люди приходять, щоб поспілкуватися та обговорити новини. Ми бачимо, як важливо для українців робити будь-який внесок у Перемогу, чи то через донати, чи через волонтерську діяльність», — розповів Євген Кириченко.

За його словами, Фестивалі борщу відбуватимуться без перерви до повної перемоги України.

«Від 24 лютого 2022 року на захист України було перераховано понад 80 млн гривень», — каже Кириченко.

РЕКЛАМА

Усього відбулося 15 фестивалів, які відвідало понад 50 тисяч українців, які знаходяться у Польщі.

Вхід на фестиваль безплатний. Проте, аби скуштувати страви, за них потрібно заплатити. Гроші, зібрані на фестивалі, 100% йдуть на допомогу ЗСУ. Більша частка зібраних грошей пішла на закупівлю життєво важливої тактичної медицини.

Незабаром фестивалі пройдуть у таких містах:

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як українські волонтери та благодійники продовжують допомагати мешканцям Херсону.

87

Читайте нас у Facebook