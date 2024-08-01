Диверсійно-розвідувальні групи ворога намагаються потрапити на підконтрольну Україні територію не лише в районі линії боєзіткнення, але й в прикордонних областях, зокрема, на Сумщині, які ворог обстрілює зі своєї території.

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Нещодавно українські бійці виявили та ліквідували ДРГ росіян у Чернігівщині. Виявилося, що група добровольців з розвідбата Сухопутних військ ЗСУ знищила офіцерську диверсійну групу елітних ССО зс рф, пише журналіст Юрій Бутусов. Сталося це 28 липня біля села Мхи Семенівського району Чернігівської області.

За його інформацією, росіяни мали якісне спорядження, велику кількість боєприпасів, були одягнуті у маскувальні костюми, автомати у кожного були з оптичними та тепловізійними прицілами та глушниками — они були готові до бою. Один з ліквідованих після поранення у ногу встиг накласти собі якісний турнікет — у цієї групи були сучасні аптечки, без жгутів Есмарха, які росіяни видають по штату своїй звичайній «одноразовій» піхоті.

«Знайти диверсійну групу у глухому лісі за відсутності щильної лінії фронту — це все одне що знайти голку у стогу сіна, а знищити за таких умов групу — значить проявити надзвичайні здібності. Бій група на групу відбувався на короткій дистанції, у щильному лісовому масиві, допомога до наших бійців не могла дійти швидко, все вирішили високий рівень вогневої підготовки, правильна тактика, а головне — характер українських воїнів, які рішуче пішли вперед, діяли злагоджено як одна команда. Під час бою російські війська намагались надати вогневу підтримку диверсантам. Групу „Сенежа“ підтримали кілька дронів та артилерийська батарея, які діяли з території Брянської області», — зазначає журналіст та додає, що підрозділи ОК «Північ» завдали у відповідь кілька точних ударів по позиціям на території рф. Пізніше з'ясувалося, що ворог зазнав втрат і російська артилерія була подавлена, уражена одна гармата.

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У ході бою на місці було знищено 5 російських диверсантів, ще один поранений росіянин намагався втікти, але далеко відійти не встиг — стік кров'ю.

Російські джерела пишуть, що у складі знищеної групи були тільки офіцери, два з них у званні майор, два — капітан, один — старший лейтенант. Звання та ім'я шостого уточнюється.

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Раніше в Генштабі ЗСУ зазначали, що на кордоні з Чернігівською та Сумською областями рф зберігає військову присутність, атакує ДРГ та обстрілює прикордоння.

Фото зі сторінки Юрія Бутусова

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