Команда Усика програла «Олімпії» та вилетіла з єврокубків: відеоогляд матчу Ліги конференцій

У четвер, 1 серпня, житомирське «Полісся», яке програло «Олімпії» у гостьовому матчі (0:2), провело на Міському стадіоні імені Пьотра Вечорека у польському Глівице проти бронзового призера чемпіонату Словенії номінально домашній поєдинок 2-го відбірного раунду.

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Ліга конференцій. 2-й раунд кваліфікації. Матч-відповідь

«Полісся» (Житомир, Україна) — «Олімпія» (Любляна, Словенія) — 1:2

«Полісся»: Кудрик, Тейлор (Смоляков, 56), Чоботенко, Сарапій, Михайличенко, Таллес (Козак, 68), Кушніренко (Мустафаєв, 90+1), Крушинський (Пайхао, 56), Гуцуляк, Назаренко (Бристріч 68).

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Голи: Кушніренко (1) — Флоруц (11), Дурнов (90+3).

Перший матч — 0:2.

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Щоб підтримати партнерів по команді, напередодні зустрічі у передматчевому тренуванні взяв участь непереможний український боксер Олександр Усик. Шкода, на єврокубки не заявлений.

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Після осічки в Любляні перед підопічними Імада Ашура стояло складне завдання — відіграти два м'ячі.

Один відіграли вже на 1-й хвилині, коли Кушніренко точно пробив з-за меж штрафного майданчика, забивши дебютний м'яч житомирян у єврокубках, — 1:0.

На жаль, переможний порив житомирян словенці остудили через 10 хвилин. 1:1 та мінус два за сумою двох зустрічей.

Спроби відігратися були. Шалені. Але все закінчилося «традиційним» голом «Олімпії» у компенсований час — 1:2. Поки що амбіції клубу випереджають рівень гри. Не трагедія.

Таким чином, команда Імада Ашура вилетіла з єврокубків, а ось словенці у 3-му відбірному раунді Ліги конференцій (8 та 15 серпня) зіграють із невдахою пари Ліги Європи «Шериф» (Молдова) — «Ельфсборг» (Швеція). У першому поєдинку команда українського фахівця Юрія Гури програла вдома скандинавам — 0:1.

Нагадаємо, що «Дніпро-1» знявся з УПЛ і не стартує у єврокубках. В обох зустрічах Ліги конференцій із угорською «Академією Пушкаша» українському клубу зараховано технічні поразки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, «Динамо» розтрощило за сумою двох зустрічей «Партизан» у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Полісся»

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