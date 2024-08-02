Не тільки «шахеди»: військові розповіли, які дрони збивала українська ППО

В ніч на п'ятницю, 2 серпня, сили ППО збили 11 російських дронів. Всі вони були знищені на сході та півдні.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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«За минулу та поточну добу на південному та східному напрямках протиповітряною обороною збито 11 БпЛА різних типів», — йдеться у повідомленні.

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Зокрема, на півдні були сбиті один «шахед», два «supercam», три «ланцет», а на сході — один «орлан-10» та чотири БПЛА невстановленого типу.

Зазначимо, що у липні 2024 року Україна запустила майже на сотню більше ударних дронів, ніж російська федерація. При цьому «Агенція оборонних закупівель» уклала угоду з українським виробником на постачання наземних дронів-камікадзе. Йдеться про 3 млрд гривень. Додамо, що Україна може за рік виробити понад 3 млн дронів різних типів.

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Нагадаємо, за останню добу загалом ЗСУ збили 37 російських дронів. Тільки над територією Дніпропетровщини було уражено 4 безпілотники ворога.

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