Ворог атакував Дніпропетрощину артилерією та дронами: оборонці неба збили 4 БПЛА

В ніч на 2 серпня російська війська знов атакували Дніпропетровську область. Під удари потрапила Нікопольщина.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Російські злочинці застосовували для атак на мирні населенні пункти артилерію і дрони-камікадзе.

У Нікополі та Марганецькій громаді є пошкодження. Зокрема, пошкоджені приватний будинок і господарські споруди. Загиблих та постраждалих немає.

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Вранці у п'ятницю, 2 серпня, обстріли продовжились. Щодо руйнувань від ранкових ударів, інформація уточнюється.

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У Генштабі зазначили, що по всьому фронту зафіксовано 127 бойових зіткнень. Третина з них — на Покровському напрямку, де наші захисники відбили 53 штурмові та наступальні дії. Противник концентрував зусилля в районах Новоолександрівки і Желанного, де провів вісім та 18 атак відповідно. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Пантелеймонівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Калинівки Донецької області.

Під час наземних операцій на всіх напрямках фронта окупанти зазнали втрат. Зокрема, вбито більше тисячі російських нелюдів, розповіли в Генеральному штабі ЗСУ.

Як повідомлялось, в ніч на 1 серпня противник ударив по Україні балістичними ракетами «Іскандер-М» та ударними БпЛА. Усі цілі збито протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині.

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