Речі в горошок: як вибрати забарвлення і з чим комбінувати

Нещодавно «ФАКТИ» писали про трендовий колір фітнес-моди, а сьогодні поговоримо про зростаючу популярність речей у горошок. Цього літа актуальні навіть купальники з цим дизайном у стилі Мерлін Монро. 1950-ті роки — час оди гороховому дизайну. Речі в горошок були в колекціях Крістіана Діора, Іва Сен-Лорана, Цей принт використовують у своїх колекціях Стелла Маккартні, а також Доменіко Долче і Стеффано Габбано.

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Речі в горошок жіночні, романтичні й оптимістичні, і тому такі улюблені. До речі, всупереч стереотипам, пасують практично всім жінкам, незалежно від віку.

Горошок може бути різним: великим і дрібним, темним на світлому і світлим на темному. Особливо популярний у всі часи чорно-білий принт. Блузи з ним чудово поєднуються з яскравими спідницями — наприклад, кольору фуксії, лимона або бірюзи.

Дуже гарний принт — кольоровий горошок на кольоровому тлі. Наприклад, салатовий або лавандовий на королівському синьому чи абрикосовий на небесно-блакитному. Також дуже гарний шоколадний горошок на бурштиновому чи бежевому тлі.

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Знайдіть свій варіант — і сяйте в ньому. До речі, принт у горошок позасезонний.

Раніше «ФАКТИ» публікували прогнози від тренд-редакторки Ольги Сметанської: діджитал-відтінки в одязі та аромат гаджетів.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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