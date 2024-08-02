Банти знову в тренді: як вписати в гардероб цей милий аксесуар

З 60-х до нас повернулися косинки, а з 50-х — прозорі шкарпетки. Бант у волоссі та на одязі стає дедалі популярнішим. Цей аксесуар любили кінодіви Одрі Хепберн і Бріджит Бардо. Його можна побачити в образах Ніколь Кідман і Мадонни.

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Бант надає жіночності — і з цим ніхто не посперечається. Брошкою у вигляді банта можна декорувати піджак або вечірню сукню. Також цим елементом можна доповнити намисто з перлів, і така прикраса не залишиться непомітною. Колір стрічки краще вибрати темний або яскравий. Красиво виглядатиме шоколадна або бірюзова.

Банти у волоссі можуть бути не тільки одноколірними, а й строкатими, в клітинку, смужку або в горошок.

Варто також звернути увагу на шкарпетки з бантиками. Дуже стильно виглядають тілесні шкарпетки в сітку з бежевими бантиками з шовку.

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Пасує цей аксесуар практично всім. Але варто з бантами не переборщити. Банти на сукні, туфлях і у волоссі зроблять образ дещо дитячим, якщо все вдягнути одночасно. У всьому має бути міра — і це не ново. Також важливі колір і фактура бантів. Уникайте в гардеробі бантів, які більше асоціюються не з прикрасою, а з подарунковою упаковкою.

Нагадаємо корисні поради стилістів про одяг і взуття у спеку.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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