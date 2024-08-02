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Відключення не плануються: енергетики зробили анонс на суботу, 3 серпня

18:04 2 серпня 2024
Освітлена багатоповерхівка

3 початку тижня в Україні припинилися погодинні відключення електроенергії у побутових споживачів. Енергетики пояснили це завершенням ремонту двох енергоблоків на атомних електростанціях і спадом спеки.

Є ймовірність, що період без відключень триватиме увесь тиждень, у всякому разі в суботу, 3 серпня, вони знову застосовуватись не будуть, повідомили у диспетчерській компанії «Укренерго».

«При зміні ситуації — про заходи обмеження буде повідомлено додатково», — обіцяють там і закликають українців за можливості, користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

Нагадаємо, що 17 липня компанія «Енергоатом» достроково закінчила ремонт енергоблок однієї з АЕС потужністю 1000 МВт. Пізніше до мережі було підключено ще один такий енергоблок.

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