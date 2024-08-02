Нам не потрібна монополія на тлі повоєнної відбудови: Доротич вказав на загрозу в цементній галузі

Провідний виробник будівельних матеріалів у світі — ірландська компанія CRH — планує взяти під контроль половину українського ринку цементу та фактично стати монополістом у нашій країні.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі CHR володіє трьома цементними заводами в Україні. Це «Миколаївцемент», «Подільський цемент» та Одеський цементний завод.

25 липня Антимонопольний комітет України оголосив попередні умови, за яких міжнародна компанія CRH зможе придбати два заводи італійської Buzzi — «Волинь-цемент» та «Югцемент».

На цю ситуацію звернув увагу голова руху «SaveФОП» Сергій Доротич. Він вважає, що ця угода дозволить монополізували ринок та підвищить вартість цементу як такого.

РЕКЛАМА

«Війни — вони різні, і видиму війну завжди супроводжують невидимі події, які не менш небезпечні за відкриту агресію. Міжнародна корпорація CRH (працює в Україні під маркою CEMARK) наразі володіє 33% ринку цементу в Україні та планує придбати українські активи італійської компанії Buzzi/Dyckerhoff, що дасть корпорації CRH контроль понад 50% ринку», — написав він на своїй сторінці у соцмережі.

На його думку, найстрашніше — це навіть не монополія, а те, що відбувається після таких змін власників: заводи здебільшого просто перетворюються на руїни.

РЕКЛАМА

«Коли CRH купували „Миколаївцемент“ і „Цемент“ (Одеса), за наявною у мене інформацією, вони обіцяли модернізацію заводів за кошти ЄБРР, обіцяли нові робочі місця, але замість цього вони фактично знищили виробничі потужності, залишивши тільки фасування цементу», — написав Доротич.

При цьому, як пише експерт, робочі місця було скорочено, кар’єри зупинено, орендна плата за земельні ділянки під кар’єрами вчасно не сплачується, рентна плата за видобуток корисних копалин теж не сплачується.

РЕКЛАМА

«Відповідно, проблеми зі сплатою ПДФО та військового збору та ПДВ на енергоресурси (природний газ, вугілля, електрична енергія), про надходження інших податків до бюджету взагалі не варто й говорити», — додав експерт.

Для вільного ринку монопольні бажання треба припиняти на тлі повоєнної відбудови країни.

«Попереду, після війни, нам треба відбудовувати країну. І відбудовувати треба швидко й бажано не за усі гроші світу. А з ручним регулюванням різного роду монополістів обсягів виробленого в Україні цементу для створення штучного дефіциту та стимулювання зростання цін відбудовувати буде вкрай важко й точно дорого», — додав він.

Він закликав органи влади, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, Антимонопольний комітет України зобов’язати СRH відновити повноцінний видобуток сировини та виробництво цементу в Миколаєві та Одесі.

«Закликаю небайдужих колег, громадян, громадських діячів і політиків об’єднатися та протистояти загрозі створення нових небезпечних монополій, які неодмінно призведуть до знищення українського виробництва будівельних матеріалів. Кабінет Міністрів України широко рекламує свою програму „Зроблено в Україні“, але чомусь не помічає реальну загрозу національній безпеці в частині знищення виготовлення стратегічного будівельного матеріалу. Нагадаю, без цементу нам не бачити гарно укріплених оборонних споруд. Не можна допустити руйнування нашої економіки через знищення можливостей на відновлення інфраструктури», — закликав Доротич.

Нагадаємо, за даними Асоціації виробників цементу України «Укрцемент», станом на 2023 рік розподіл ринку між великими гравцями має наступний вигляд: «Івано-Франківськ цемент» контролює близько 33%, CRH plc — 24%, «Дікергоф» — 18%. І «Кривий Ріг цемент» — 15%. На частку решти виробників припадає близько 10%. Проте на тлі новин щодо італійського виробника Buzzi, який через дочірню компанію Dyckerhoff GmbH досяг угоди про продаж частини свого бізнесу у Східній Європі, зокрема — в Україні ірландській CRH plc, ситуація може змінитися.

Раніше стало відомо, що міжнародний інвестор CRH купує два цементні заводи на Волині та Миколаївщині.

Фото Pixabay

50

Читайте нас у Facebook