Готуємо аличу: два безпрограшні рецепти на зараз і на зиму

У цьому році рясно вродила алича — гілки аж рясніють кругленькими гарячо-жовтими або темно-рубіновими кульками. Начебто варення наварили, повидло приготували, ткемалі в банки закрутили, а алича все манить і манить. Що робити з цим багатством? Цікаві рецепти для роботящих господинь навело харківське онлайн-видання Слобідський край.



М’ясо з аличею

ВІДЕО ДНЯ

Пікантне поєднання свинини та аличі не залишить байдужою вашу родину. Ця сезонна страва буде вашою улюбленою, бо готується швидко і просто.

Знадобляться:

500 г нежирної свинини;

180−200 г аличі без кісточок;

1−2 морквини;

1 цибулина;

3−4 зубчики часнику;

2 ст. л. рідкого меду;

300 г води;

сіль, перець, спеції — на смак;

25−30 г соняшникової олії.

Приготування

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Підготуйте продукти: аличу помийте, вийміть кісточки та поріжте на чотири частини.

М’ясо помийте, підсушіть паперовим рушником, наріжте невеликими шматочками.

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Цибулю поріжте півкільцями, моркву натріть на грубій терці.

М’ясо обсмажте на розігрітій олії на сильному вогні. Перекладіть його на тарілку. Обсмажте до золотавого кольору цибулю, додайте моркву та продовжуйте смажити.

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Додайте м’ясо до цибулі з морквою, залийте водою, покладіть сіль, спеції та мед. Перемішайте, доведіть до кипіння та тушкуйте на слабкому вогні протягом 30 хвилин.

Покладіть до м’яса аличу, тушкуйте ще 15 хвилин. Додайте часник, потримайте на вогні ще 5 хвилин. Готово!

Кабачки з аличею на зиму

Безпрограшне поєднання, яке майже нічого не коштує, зате взимку можна буде насолоджуватися смакотою.

Для приготування 4 трилітрових банок заготовки знадобляться:

8−10 молодих кабачків;

2 кг аличі (бажано жовтої);

800 г цукру.

Приготування

Кабачки порізати кільцями та заповнити ними чисті трилітрові банки наполовину.

До кабачків всипати по півлітровій банці аличі.

У кожну банку покласти по 200 г цукру і залити водою.

Банки простерилізувати протягом 25 хвилин і закрутити.

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