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Україна

Десятки дронів уночі атакували Україну: як відпрацювала ППО

8:21 3 серпня 2024
Шахед

У ніч проти суботи, 3 сепня, російські загарбники знов атакували Україну «шахедами», а також ракетами різних типів.

За даними командувача Повітряними Силами ЗСУ Миколи Олещука, були застосовані дві зенітні керовані ракети С-300 (з окупованої території Донеччини), дві протирадіолокаційні ракети Х-31П (з повітряного простору над акваторією Чорного моря), а також 29 ударні БпЛА типу «Shahed» із напрямків: мис Чауда — Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — рф.

«Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил. В результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БпЛА типу „Shahed-131/136“ в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей», — зазначив він.

Нагадаємо, що у ніч проти 31 липня війська росії здійснили одну з наймасованіших атак України дронами — було застосовано 89 ударних безпілотників, всі вони були збиті, у тому числі понад 30 — в районі столиці. Загалом повітряна тривога в ту ніч тривала понад 7 годин.

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Фото — скріншот

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