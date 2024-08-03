Розклад стартів українських спортсменів на Іграх-2024 3 серпня, медальний залік

У суботу, 3 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі, де фехтувальниця Ольга Харлан здобула «бронзу», а стрілець Сергій Куліш — «срібло» (крім того, медаль Україні гарантував боксер Олександр Хижняк), буде розіграно 27 комплектів нагород у 13 видах спорту.

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Зокрема, за місця на п'єдесталі пошани змагатимуться жіноча збірна України з шаблі на чолі з Харлан, гімнасти Ілля Ковтун та Олег Верняєв, стрибунка потрійним Марина Бех-Романчук. Загалом цього дня на старт вийдуть 11 українських атлетів у семи видах спорту.

Розклад виступів українців на Іграх-2024 3 серпня

10:00. Стендова стрільба (жінки), скіт, кваліфікація. Ірина Маловічко.

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12:00. Велоспорт (чоловіки), шосейні перегони. Сергій Будяк.

12:30. Плавання (чоловіки), 1500 метрів вільним стилем, кваліфікація. Михайло Романчук.

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14.00. Фехтування (жінки), шабля, командний турнір, ¼ фіналу. Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова. Україна — Італія (фінал — 20.00).

16:30. Веслувальний слалом (жінки), байдарки-крос, перший раунд. Вікторія Вус.

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16:30. Спортивна гімнастика (чоловіки), вільні вправи, фінал. Ілля Ковтун.

18:16. Спортивна гімнастика (чоловіки), кінь, фінал. Олег Верняєв.

21:20. Легка атлетика (жінки), потрійний стрибок, фінал. Марина Бех-Романчук.

За підсумками восьми днів боротьби за нагороди Олімпійських ігор, які триватимуть до 11 серпня, медалі здобули спортсмени з 53 країн. Медальний залік (за кількістю «золота») очолює Китай — 31 нагорода (13 золотих, 9 срібних, 9 бронзових), за яким розташувалися Франція — 36 (11−12−13), Австралія — 22 (11−6-5), США — 43 (9−18−16), Великобританія — 27 (9−10−8), Японія — 18 (8−4-6) та Республіка Корея — 16 (7−5-3). Україна з одним «сріблом» та однією «бронзою» ділить 40—42-у позиції.

Нагадаємо, що за «золото» Ігор у Парижі українським спортсменам обіцяно 125 тисяч доларів, за «срібло» — 100 тисяч і за «бронзу» — 80 тисяч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик пообіцяв заплатити зі своєї кишені українським боксерам за медаль Олімпійських ігор.

Фото НОК України

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