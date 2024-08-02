Віцечемпіон Токіо-2020 боксер Хижняк за годину до дня народження гарантував собі медаль Ігор-2024 у Парижі

Володар срібної медалі Ігор-2020 у Токіо, український боксер Олександра Хижняк, якому 3 серпня виповниться 29 років, пробився до півфіналу олімпійського турніру та гарантував собі медаль Парижа-2024.

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Чемпіон світу та Європи на прізвисько Полтавський танк, який переміг у 1/8 фіналу уродженця… українського Бахмута Пилипа Акілова, який виступає за Угорщину, у чвертьфінальному бою взяв гору над віцечемпіоном світу-2023, 23-річним бразильцем Вандерлеєм Перейрою одностайним рішенням суддів (5:0).

У разі успіху у півфінальному поєдинку 4 серпня з дворазовим олімпійським чемпіоном Арленом Лопесом з Куби Хижняк, який зіграв після минулих Ігор весілля у рідній Полтаві, оскаржить «золото» Олімпіади, а при невдачі повезе додому «бронзу» (бої за 3-є місце у боксі не передбачені).

Нагадаємо, що ще двоє українців Дмитро Ловчинський (до 92 кг) та Айдер Абдураїмов (до 57 кг) програли свої стартові бої на Олімпійських іграх-2024.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик пообіцяв заплатити зі своєї кишені українським боксерам за медаль Олімпійських ігор.

Фото НОК України

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