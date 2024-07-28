За «золото» Олімпіади — 80 тисяч доларів призових: Усик вирішив зі своєї кишені заохотити українських боксерів у Парижі

Абсолютний чемпіон світу з професійного боксу у суперважкій вазі Олександр Усик прилетить до Парижу підтримати збірну України. В понеділок олімпійський чемпіон Лондона-2012 візьме участь в івенті, який організовує Український дім в Парижі, пише Чемпіон.

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Цікаво, що за інформацією Чемпіона, перед стартом Ігор-2024 Усик зустрівся з олімпійською збірною України з боксу, роздав хлопцям конверти з грошовими преміями та пообіцяв сплатити з власної кишені дуже солідні призові за медалі в Парижі.

Золоту нагороду Усик оцінив у 80 тисяч доларів, срібну — в 70, бронзову — в 50 тисяч доларів.

Зазначимо, що українські боксери дізналися своїх суперників на Олімпійських іграх-2024.

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Першим серед українців виступить 25-річний Дмитро Ловчинський (+92 кг). Він вийде на ринг 29 липня. Його суперником стане австралієць Теремоан Джуніор.

28-річний Олександр Хижняк (80 кг) свій бій проведе 30 липня проти Філіпа Акілова.

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Водночас 20-річний Айдер Абдураімов (57 кг) пропустить перше коло змагань. Його поєдинок відбудеться 31 липня проти болгарина Хавʼєра Ібаньєса Діаса.

Як писали «ФАКТИ», під час минулої Олімпіади українець Хижняк через скандальне рішення арбітра залишився без «золота» Олімпійських ігор.

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