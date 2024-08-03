Прибуткова справа: працівники ДСНС та нацгвардієць організували бордель на Дніпропетровщині

Співробітники ДБР, які раніше разом із СБУ затримали одного з головних митників на Прикарпатті, який вимагав хабарі з імпортерів, у взаємодії з Нацполіцією припинили діяльність притону розпусти на Дніпропетровщині.

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Як зазначають у Держбюро розслідувань, бізнес з надання інтимних послуг організували двоє співробітників ДСНС, нацгвардієць та цивільна особа. Їм повідомлено про підозру.

Фото ДБР

«На початку 2024 року дві родини змовників, які товаришували не один рік, вирішили покращити своє матеріальне становище. Фігуранти почали розвивати у Павлограді притон розпусти. Для початку „власної справи“ шукали дівчат, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Пропонуючи достойну зарплатню та комфортні умови праці, залучили до проституції 6 жінок віком від 25 до 30 років», — йдеться у повідомленні.

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Фото ДБР

Бордель, який працював цілодобово, облаштували у звичайній квартирі, яку орендували в одному зі спальних районів міста. Клієнтів знаходили в інтернеті, для чого регулярно розміщували повідомлення із сексуальним підтекстом. У середньому, за годину з клієнтів брали понад 3 тис. гривень. Отримані прибутки ділили навпіл між повіями та організаторами. За попередніми підрахунками, такий бізнес приносив понад пів мільйона гривень щомісяця.

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Фото ДБР

Усі чотори особи підозрюються у створенні та утриманні місць розпусти з метою наживи та втягненні осіб в зайняття проституцією з використанням уразливого стану (ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303 КК України). Вирішується питання повідомлення про підозру ще одному правоохоронцю. Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 7 років.

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Раніше працівники Держбюро розслідувань викрили чиновника ДМС, який заробляв на ухилянтах. Під час обшуку у нього виявили десятки тисяч доларів та «список бажань»

Фото ДБР

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