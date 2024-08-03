«Моя психіка не була до такого готова»: Микита Ломакін шокував зізнанням про те, як його домагався Кіркоров (фото)

Відомий український співак Микита Ломакін зробив шокуючу заяву про путініста Філіпа Кіркорова. Він стверджує, що 2013 року російський співак планував схилити його до сексуального зв'язку. Молодому виконавцю на той час було 15 років. Ломакін повідомив про це в Instagram.

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Микита поділився, що познайомився із росіянином на шоу «X-Фактор». Після його виступу Філіп сам підійшов до нього та запропонував співпрацю, пообіцявши перетворити хлопця на справжню зірку.

Вони обмінялися телефонами та домовилися про зустріч у Ялті. Молодий артист приїхав до рідного Сімферополя. Очікуючи на тролейбус на залізничному вокзалі, він отримав дзвінок від директора творчої студії, де навчався. Тоді він дізнався всю правду про свого кумира.

«Моя психіка не була до такого готова, повірте. Я взагалі не знав, що таке взагалі існує. Вона мені каже: „Микита, ти що, Кіркоров же гей і педофіл“. І я їй говорю, мовляв, бути такого не може, це фейк. А вона каже: Ні, не фейк. Не говоритиму кого, але кілька років тому одного хлопчика забирали обкатаного якоюсь фігнею в халаті з його готелю. Ледь встигли». І я такий — що робити", — розповів артист.

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Молодий виконавець, скориставшись порадою начальниці, повідомив путіністові, що на зустрічі він буде не один, а з друзями. Проте Кіркорова присутність сторонніх людей не влаштувала: «Микита, пробач, але твої друзі не зможуть піти з нами на зустріч. Це наша зустріч віч-на-віч». Директор росіянина запропонував Ломакіну зустрітися із зіркою в готелі, відвідавши його разом із матір'ю. Тоді зустріч пройшла звичайним чином.

Вже через півмісяця українцю подзвонив путініст і спитав, як у нього справи. Ломакін відповів, що зараз намагається зібрати гроші на кліп.

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«І він каже: „Добре, відразу ближче до справи, ти дуже талановитий хлопець, звичайно, але знай, що шлях артиста дуже складний і самостійно його, у твоєму випадку, не пройти. Щойно ти зіткнешся з якоюсь складністю, знай, що в тебе завжди є важка артилерія. Ну, ти розумієш, про що я. Тож дзвони“. І кинув трубку», — згадав виконавець.

Як писали «ФАКТИ», раніше Філіп Кіркоров зізнався, як вирішив запропонувати руку та серце Аллі Пугачовій.

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