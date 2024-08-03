«Міноборони запустило перелік недобросовісних іноземних постачальників зброї, але хоче укласти з Моралесом угоду на 14 мільярдів», — Загородній

Міноборони запускає перелік недобросовісних іноземних постачальників, які не виконали свої зобов’язання перед ЗСУ. І це гарна новина, пише керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній із посиланням на НАКО.

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«У переліку вже опинилися хорватська WDG Promet (фігурант справи „Львівського арсеналу“), польська Alfa Sp.z.o.o (не поставила зброю та не виплатила штраф), чеська AKM Group, американська Regulus Globale та американська компанія Global Ordnance Марка Моралеса (фігурант розслідувань OCCRP)», — написав Загородній.

Щодо останнього, пише експерт з посиланням на ЗМІ, Моралес мав би бути в чорному списку, враховуючи його досягнення в інших країнах.

«В Україні він спочатку прострочив контракт з МО на один рік, а потім продав автомобілі в поганому технічному стані (згідно з висновком ДАСУ), але наше Міноборони вчасно не скористалося правом на застосування штрафних санкцій», — нагадав Загородній.

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Також, пише експерт, є інформація, що лише по контрактах за 2022 рік, коли нашій країні терміново були потрібні дефіцитні снаряди, Моралес (через свої компанії Global Ordnance й Global Military) не поставив продукції на понад 8 млрд грн.

«По деяким контрактам й досі виконання складає 0%. Тепер ходять чутки, що деякі посадовці Міноборони розглядають можливість підписання нових контрактів з компаніями Моралеса на суму в 14 млрд грн», — додав він та закликав громадськість звернути увагу на цю ситуацію.

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Нагадаємо, через недоброчесних бізнесменів та корупцію в Міноборони під загрозую зриву було постачання не лише озброєння, а й навіть форми для військових.

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