«Закупили втридорога патрони та непридатні для снайперів гвинтівки»: офіцер ЗСУ про сумнівний контракт з чеським постачальником

Міноборони стрясає черговий корупційний скандал. МОУ закупало у чеської компанії «AKM Group-CZ» 500 снайперських гвинтівок у 3 рази дорожче реальної ціни та «відновлені» НЕбронебійні патрони, а правоохоронці заарештували на рахунку чеської компанії 39 мільйонів доларів українських коштів.

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Про це у своєму блозі повідомляє офіцер ЗСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницького III ступеню та колишній нардеп Ігор Лапін.

Лапін стверджує, що МОУ закупило у чеського постачальника 500 гвинтівок «CZ TSR» у калібрі .308 WIN із дальністю ведення ефективного вогню 500−800 м.

«Ці гвинтівки не стояли на озброєнні у жодній країні світу та не мали NATO Stock Number», — написав ветеран.

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Він стверджує, в такому калібрі подібні гвинтівки не мають тактичної ніші та що МОУ не погоджувало цю закупівлю зі снайперами ЗСУ.

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«Реально гвинтівки коштували 2 840 євро за одиницю, і навіть якщо додати витрати на транспортування, то виходить близько 7 000 євро переплати на всьому контрактів. Або, якщо легше сприйняти — 3 500 000 євро чистого завищення ціни (70% від вартості для МОУ)», — пише Лапін.

Примітно, що компанія «AKM Group-CZ» (Чехія) потрапила нещодавно у міжнародний скандал: в рамках слідства в Чехії було арештовано 38,8 млн доларів, які були переведені компанії з України.

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«Не дивлячись на ці факти, «AKM-group CZ» активно весь 2023-й рік продовжувала укладати контракти із Міністерством оборони та державними спецімпортерами. У червні 2023 року державний спецімпортер ГУРу «Спецтехноекспорт» звернувся на адресу Департаменту Міністерства оборони України із пропозицією здійснити постачання ВІДНОВЛЕНИХ патронів калібру 8,6×70 мм виробництва (відновлення) компанії GetLoad. cz через вже відому «AKM-GROUP CZ», — зазначив офіцер.

Міноборони повідомило, що зазначені патрони не можуть бути використані у військах, оскільки, окрім того, що є цивільними та НЕбронебійними, так ще й відновленними (релоад). А «Спецтехноекспорт» повідомив, що зазначені патрони ВЖЕ поставлялися Міністерству оборони раніше…

Лапін виклав візитну картку фінансового директора «AKM-group CZ» Анатолія Паланійчука — особа з таким ім’ям та прізвищем деякий час очолювала податкову інспекцію в Чернівцях та була керівником Федерації дзюдо у Чернівецькій області.

Тим часом екскерівника департаменту Міноборони Олександра Лієва, який проходить підозрюваним у справі про заволодіння майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів, взяли під варту.

У кримінальному провадженні щодо шахрайської схеми львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його родини накладено арешт на нерухоме майно та транспортні засоби бізнесмена, членів його родини — дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств.

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