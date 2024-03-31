Літня форма для ЗСУ під загрозою через недоброчесних постачальників: що відомо

Температура в цьому році б’є всі погодні рекорди. Отже, зовсім скоро українське військо буде переходити на літню форму та костюми. Попри те що структури Міноборони провели всі необхідні процедури та замовлення для виготовлення необхідної кількості форми, вітчизняні виробники, на розвиток та підтримку яких робили ставку у військовому відомстві, не справляються з виконанням замовлень. Не так за термінами, як за якістю.

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Як повідомило «Фактам» джерело в відомстві, відповідальні за постачання в Міноборони відмовляються приймати браковану форму та економити на солдатах. А монополісти-підрядники від «легкої промисловості», які не хочуть працювати за прозорими й конкурентними правилами та стандартами НАТО, ставлять під загрозу постачання одягу ЗСУ.

Подібна ситуація — не перша у низці подій, коли постачальники часів «яйцягейту» роблять ЗСУ заручником своїх схем та зривають торги й матеріальне забезпечення фронту.

Посередники, які продавали продукцію за максимально завищеними цінами і без контролю якості, прагнуть, щоб процедура приймання товару і визначення ціни не змінювалося. Це суперечить позиції нового керівництва Міноборони, яке проголосило курс на прозорість закупівель і тотальну боротьбу з корупцією у цій сфері.

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«Частка українських виробників, яка постачає тилові товари для Збройних Сил України, зростає. Все частіше переможцями тендерів стають середні та малі виробники, особливо це стосується закупівель речового майна. Ми продовжимо роботу, спрямовану на збільшення частки українського виробника в наших закупівлях за рахунок кращого планування та укладання довгострокових контрактів. Вже працюємо над цим разом з Міністерством оборони», — зазначив кілька днів тому генеральний директор Державного оператора тилу Arsen Zhumadilov.

Нагадаємо, постачальники харчової продукції вже поставили під загрозу безперебійне забезпечення потреб ЗСУ, вимагаючи повернути старі правила. Корупційний скандал часів «яйцягейту» ледь не поставив під загрозу зриву надання західної допомоги Україні.

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Раніше повідомлялося, що голова ДОТ Жумаділов через непрозорі торги повернув компанію сумнозвісних Гринкевичів до закупівель ЗСУ.

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