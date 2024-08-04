«Кардинальних змін очікувати не варто»: експерт про отримання Україною F-16

Після місяців очікування перші винищувачі F-16 вже прибули до України. Хоча ці американські воєнні літаки, відомі своєю точністю, швидкістю і дальністю польоту, могли б забезпечити українським військам стратегічну перевагу, росія здатна зробити все, щоб цього не сталося. Український військовий аналітик Дмитро Снєгирьов розповів, як літаки F-16 змінять ситуацію на лінії фронту.

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«Обіцяні 6 чи навіть 20 одиниць до кінця року не можуть кардинально змінити ситуацію на фронті, — вважає він. — На момент початку повномасштабного вторгнення росіяни мали близько 1300 бойових літаків різних модифікацій. Українські сили протиповітряної оборони знищили близько 200 з них. Кількість ворожої авіації залишається досить великою. Тому не варто очікувати кардинальних змін на фронті за тиждень. Ні, їх не буде. У росіян багаторівнева система протиповітряної оборони. Вона зосереджена безпосередньо на лінії фронту.

По-друге, вони мають чисельну перевагу в повітрі. Наша лінія фронту — тисячі кілометрів. Тому та кількість літаків, яку ми отримали, може вирішити деякі завдання на окремих ділянках фронту. Але суттєвих змін у перебіг бойових дій вона точно не внесе".

Він додав, що F-16 є основою західної протиповітряної оборони. Ці літаки здатні боротися як з наземними, так і з повітряними цілями. Таким чином, F-16 можуть захищати великі міста і логістичні об'єкти. Навіть кілька десятків літаків — це значна допомога у захисті неба України.

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«Враховуючи, що ми також отримали системи протиповітряної оборони, це наближає нас до вирішення завдання нейтралізації ракетної загрози з боку ворога, — сказав Дмитро Снєгирьов. - По-друге, навіть така кількість F-16 вирішує питання нанесення точкових ударів по ключових логістичних об'єктах противника на окупованих територіях, включаючи Крим. Україна зможе знищувати особливо цінні об'єкти. Наприклад, розвідка отримала інформацію про місцезнаходження командирів окупаційної армії. F-16 може завдати удару крилатою ракетою. У цьому унікальність цього літака.

По-третє, я не виключаю, що вони будуть використовуватися для прикриття міст на лінії фронту, таких як Харків чи Херсон. Зараз ворог атакує крилатими бомбами з відстані 40−60 км. А крилаті ракети «повітря-повітря», якими оснащені F-16, можуть вражати російські літаки з відстані до 150 км. Це значно ускладнить атаку ворожих літаків на цивільні об'єкти. Загалом, ворогу буде складніше тероризувати українські міста. Тож навіть така кількість літаків здатна виконувати важливі завдання. Але кардинальних змін очікувати не варто".

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Додамо, що F-16 вже виконують свої перші бойові завдання.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як в кремлі відреагували на прибуття американських винищувачів в Україну.

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