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Україна

Дочекалися: Україна отримала перші винищувачі F-16

10:13 1 серпня 2024
винищувачі F-16

Перша партія винищувачів F-16 від союзників по НАТО прибула в Україну. Цей довгоочікуваний крок може підвищити здатність зруйнованої війною країни відбивати російські атаки, пише Bloomberg.

Термін передачі американських військових літаків був дотриманий — кінець липня, на умовах анонімності повідомили люди, знайомі з цим питанням. За їхніми словами, кількість літаків невелика. Поки неясно, чи зможуть українські пілоти, які тренувалися зі своїми західними союзниками протягом останніх місяців, негайно використовувати військові літаки, чи цей процес займе більше часу.

Президент Джо Байден відмовився від своїх заперечень проти відправки F-16 в Україну в травні 2023 року, після неодноразових прохань президента Володимира Зеленського і союзників по НАТО дозволити їх передачу. Це відбулося на тлі інтенсивних дебатів щодо того, чи дадуть F-16 Україні якусь вирішальну перевагу. У травні минулого року пілоти-ветерани заявили агентству Bloomberg, що ці літаки не змінять правила гри, як стверджує Україна.

Передача винищувачів супроводжувалася затримками, проблемами із запасними частинами та мовним бар'єром між українськими пілотами та їхніми іноземними інструкторами. Була також стурбованість нестачею злітно-посадкових смуг та вразливістю до російських атак наявних.

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Досі українські пілоти тренувалися на F-16 за кордоном, в тому числі в США. Тим часом поле бою змінилося: обидві сторони все більше використовують дешеві безпілотники, а росія посилює свою протиповітряну оборону, йдеться у статті.

Навіть якщо спочатку передача літаків буде невеликою, з часом вона допоможе Києву наростити потенціал, щоб підірвати повітряну перевагу росії, яка дозволила кремлю зруйнувати енергетичну інфраструктуру країни.

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Раніше повідомлялася думка українського офіцера про F-16: «Ми не носимо рожеві окуляри».

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