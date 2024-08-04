«Зміна» правил відстрочки з 1 серпня: адвокатка застерегла українців

Продовження мобілізації сприяє правовому «вихованню» українців, які завдяки адвокатам дізналися, що по закону працівники ТЦК не мають права обмежувати пересування громадян, «супроводжуючи» їх у військкомат, і що не потрібно боятися прохати у «ТЦК-шників» показати свої документи.

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Ще низку хибних тверджень щодо мобілізації викрила адвокатка Дар'я Тарасенко.

Зокрема, в своєму Telegram вона розвіяла чутки про те, що з 1 серпня відстрочку від армії втрачають деякі категорії українців.

«Не могла зрозуміти, чому мене масово питають про «зміни щодо відстрочки з 1 серпня», доки не побачила в мережі інтернет масу клікабельних заголовків — «Вже через три дні мобілізація стане ще більш жорстокішою для чоловіків», «З 1 серпня правила відстрочки змінюються і т.д.», — написала вона.

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Дар'я Тарасенко зауважила, що потрібно більш детально перевіряти інформацію, та акцентувала, що з 1 серпня нічого не змінюється.

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Адвокатка пояснила, що питання відстрочки на цей час регулює два нормативно-правові акти: Закон «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» і Постанова КМУ № 560.

«Зміни в ці нормативно-правові акти, які б вплинули на ситуацію з 1 серпня, — не внесені!», — зауважила вона.

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Правозахисниця додала, що обмежено придатні ніколи не мали права на відстрочку, як і студенти вечірньої або заочної форми навчання. А неповнорідні брати загиблих на війні втратили право на відстрочку ще з 18 травня.

Також нагадаємо про плани Генштабу стимулювати процес мобілізації, долучивши до нього бойових командирів.

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