Британська провидиця, яка використовує спаржу, впевнена в тому, що наступним президентом США стане Мішель Обама, і що вона порівняно легко переможе Дональда Трампа.

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З таким твердженням погоджується і ясновидець Андрій Дуйко, але при одній умові: якщо Мішель висуне свою кандидатуру зараз.



«Якби в даний момент Мішель Обама виставила свою кандидатуру на посаду президента, то вона б стовідсотково виграла президентські вибори, але вона цього ніколи не зробить — їй це не потрібно», — пояснює екстрасенс.



При цьому Дональд Трамп все одно програє, так як робив ставку на поважний вік Джо Байдена, а тепер прийшла жінка, яка набагато молодша за нього самого, і зараз всі аргументи про старість опонента, на які Трамп спирався, діють у протилежному напрямі.



Тому зараз його соратники будуть робити все для того, щоб самому Трампу було невигідно продовжувати участь у виборах — тому слід чекати нових судових позовів, звинувачень у сексуальному насильстві тощо.



«Молодість» наступної президентки США приведе до того, що рішення у Білому домі будуть прийматися швидше, без довгих роздумів на те, чи дозволяти Україні бити по території ворога, чи передавати необхідну зброю, чи карати росію новими санкціями.



«Ви помітили, як вона голосно сміється? Я як езотерик говорю, що так сміятися може тільки щира і вільна людина Ця людина яка буде приймати рішення реактивно — швидко голосно та миттєво…», — прогнозує Андрій Дуйко.



При новому президенті вплив Америки у світі ще дужче зросте, а ЄС — зменшиться. Але для України це все буде добре, тому що коли ніхто не буде обмежувати ЗСУ в цілях для ударів, і коли буде знищено кілька важливих об'єктів у рф, війна швидко закінчиться, причому на найкращих для нашої країни умовах.

Також під час ефіру Андрій Дуйко розповів, як за допомогою символів покращити своє життя, допомогти людини припинити палити чи вживати алкоголь, знайти рішення багатьох проблем, і чи можуть символи впливати на людину, якщо вона не вірить в них.

Крім того, ясновидець розповів, які символи використовують його рідні, і показав, як зробити «пастку для грошей», що зможе залучати багатство.

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Нагадаємо, раніше юрист-міжнародник розповів, як новому президенту США стане під силу зробити так, щоб росія вела з нами конструктивний діалог, а не вимагала капітуляції.

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