СБУ ліквідувала велику агентурну мережу росіян: затримання проводили одночасно у шести областях України (фото, відео)

Співробітники Служби безпеки України, які викрили ворожого поплічника у Харкові, що готував ракетно-бомбові удари по місту, нейтралізували масштабну агентурну мережу фсб, яка виконувала схожі завдання росіян у шести регіонах України.

ВІДЕО ДНЯ

Як зазначають в СБУ, одночасно затримано 9 російських агентів у Дніпрі, Запоріжжі та Сумах, а також в Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях. Для конспірації фігуранти діяли окремо, але «замикалися» на одного кадрового співробітника фсб. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

Фото СБУ

Фото СБУ

РЕКЛАМА

«Агенти збирали координати для вогневого ураження Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури. До складу ворожої групи входили дві чиновниці. Одна з них — посадовиця Дніпровської міської ради, інша — очільниця відділу в Южненській міськраді на Одещині. Вони встановлювали локації ППО та ключових електропідстанцій для коригування російських обстрілів по території обох регіонів», — зазначили в українській спецслужбі.

Фото СБУ

РЕКЛАМА

Ще двоє агентів розвідували місця базування укріпрайонів та вогневих позицій важкої артилерії ЗСУ поблизу Покровська та Часового Яру, а їхній спільник збирав інформацію про місця зосередження особового складу та військової техніки оборонців Курахового на Донеччині.

Фото СБУ

РЕКЛАМА

Фото СБУ

Також серед російських агентів були двоє менеджерів та студент університету, які фіксували рух ешелонів ЗСУ у напрямку східного фронту. Ще одним зрадником виявився ексспівробітник розформованої міліції, який «звітував» окупантам про наслідки атаки рф на одну із гідроелектростанцій України.

За даними слідства, фігуранти потрапили у поле зору фсб як активні «коментатори» чатів прокремлівських Телеграм-каналів. Після дистанційного вербування зрадники комунікували зі своїм російським куратором через анонімні чат-боти у популярному месенджері.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось про затримання священника УПЦ (МП), який був агентом російського гру і готував удар по ешелонах ЗСУ на Харківщині.

Фото СБУ

238

Читайте нас у Facebook