«У нас тільки одне право — стати на коліна»: Вікторія Івлєва відповіла співвітчизникам, які закликають зняти з рф санкції

російська журналістка Вікторія Івлєва, яка з початку великої війни разом із синами допомагає Україні у боротьбі проти рф. Наступного дня після звільнення з російських в'язниць у результаті масштабного обміну ув'язненими між росією та Заходом російські політичні ув'язнені Ілля Яшин, Володимир Кара-Мурза та Андрій Пивоваров на пресконференції в Німеччині закликали Захід зняти санкції проти росії, залишивши обмеження тільки для путіна та його підлеглих. Цю заяву прокоментувала у Facebook їхня співвітчизниця,, яка з початку великої війни разом із синами допомагає Україні у боротьбі проти рф.

«Vladimir Kara-Murza Ілля Яшин Андрій Пивоваров

БЕЗМЕЖНО РАДА, ЩО БУДЬ-КОМУ З ВАС ТЕПЕР МОЖНА ПРОСТО НАПИСАТИ У ФЕЙСБУК або тегнути всіх трьох, як це зробила зараз я.

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Безмежно рада, що ви та інші гідні люди на волі!

Розумію, що ви жили в повному інфовакуумі й не уявляєте всієї жорстокості війни і того, що творять в Україні наші з вами співвітчизники.

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Але просто не можу стриматися — хлопці, ви чого? Які капці, які труси, які «з обох сторін»…

Ви просто не уявляєте, якими повертаються українські військові з полону — шкіра та кістки, в струпах, з купою хвороб, із втратою ваги в 40−50 кілограмів, без рук і ніг, змучені не тільки постійним голодом, а й витонченими тупими й підлими знущаннями тюремників і зеків.

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Мені здається, з німецьких концтаборів, вибачте, поверталися в більш збереженому стані. Кадри українського солдата, який повернувся з полону і ридає, побачивши яблуко, бачила вся Україна…

Ви хоч знаєте, що більшість українців, які перебувають у полоні, не отримують взагалі — чуєте, взагалі! — жодної допомоги, нікому невідомо, де саме вони сидять, їх неможливо знайти, написати листа, послати посилку чи зробити передачу. Ви уявляєте, на який термін засудили в росії багатьох із них за захист своєї країни і опір агресору — ось рівно на такий як Вас, Володю, на двадцять п'ять років.

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Ви знаєте, ЯК їх катують? ЯК їх принижують і мучать? І роблять це наші з вами співвітчизники, можливо, ті самі, які супроводжували вас до літака…

Я б дуже хотіла почути від вас хоч одне слово каяття, а не розповіді про те, як винен путін, а народ чудовий і свіжий. А хто цього путіна обирав раз за разом, чи не народ? І чи не народ йде вбивати українців тільки тому, що прекрасний наш народ набрав багато кредитів, які нічим віддавати, — таких росіян повнісінько в таборах для російських військовополонених в Україні. До речі, в росії немає жодного табору для українців, що відповідає Женевським конвенціям! Та й такого, що не відповідає, теж немає, вони просто розіпхані по різних зонах… Знаєте?

Ось про що треба говорити, хлопці, а не про зняття санкцій і не про освіту закордоном для росіян!!! А ще — про просочений кров'ю великий український чорнозем, про загиблих мужиків, які ніколи не повернуться його орати, про дітей, які були вбиті або стали каліками на все життя, про те, що немає в Україні сім'ї, якої б не зачепила ця російська війнища.

Ну і, якщо вже ви політики, про західних партнерів і їхню часто непривабливу роль у цій війні.

Ви мені скажете, ти живеш в Україні і бачиш усе через призму війни. Так і є. Але тільки через цю призму, призму страждань, смертей і нелюдських мук, і потрібно зараз бачити те, що відбувається в Україні.

Ще раз — я безмежно рада, що ви на волі!

Набирайтеся сил, приходьте до тями, обіймайте своїх рідних і коханих!

ТІЛЬКИ не треба давати Україні поради, що і як їй робити — тут є дуже сильне громадянське суспільство, воно саме своїй країні все порадить. У нас же права такого зараз немає, поради давати. Розпочата нашою батьківщиною війна залишила нам усім тільки одне право — стати на коліна", — написала Вікторія Івлєва.

Раніше публіцист Олександр Невзоров прокоментував перше спілкування з пресою російських опозиційних політиків, яких кремль видав заходу в обмін на своїх шпигунів та найманого вбивцю.

Фото з Facebook Вікторії Івлевої

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