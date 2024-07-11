П’яний водій на Maserati скоїв смертельну ДТП у Києві: поліція затримала винуватця аварії

У Києві в смертельній ДТП загинула жінка. Пʼяний водій на «Мазератті» вчинив смертельну аварію в Шевченківському районі столиці.

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Чоловік наїхав на мопед. Внаслідок зіткнення 48-річна пасажирка мопеда отримала смертельні травми, а 28-річний керманич госпіталізований, повідомили у столичній поліції.

За інформацією поліції, нетверезий кермувальник автомобіля скоїв наїзд на мопед, на якому їхали чоловік та жінка.

Внаслідок зіткнення, водій двоколісного транспорту отримав тілесні ушкодження, а його пасажирка загинула на місці події. Аварія сталася ввечері по вулиці Борщагівській.

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Слідчі перевірили водія автомобіля на стан сп’яніння. Прилад Драгер показав 1,66 проміле.

Порушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Розпочато кримінальне провадження. Винуватцю ДТП загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомляли «ФАКТИ», у страшній ДТП на Рівненщині, яка трапилася 6 липня, загинули 14 людей.

Серед загиблих був і військовослужбовець Андрій Швець, який повертався на фронт з відпустки.

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