Без танків у москві вже не обійтися: очільник штабу РДК про майбутнє росії

Повномасштабна війна в Україні триває вже третій рік. Російські варвари вбивають українців, стирають з лиця землі українські міста та села. Своїми діями керівництво рф не залишило для себе і для своєї країни жодних варіантів — без танків у москві або стрілянини в кремлі обійтися не вийде.

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Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив очільник штабу Російського добровольчого корпусу (РДК), який воює на боці України Олександр «Фортуна».

«У будь-якому разі, перемога України і всього цивілізованого світу — це поразка росії на полі бою. Це не санкції, не якісь економічні пастки, не якісь політичні ігри — це абсолютна капітуляція на полі бою. Це єдина умова, за якої росія сама для себе визнає поразку у війні. Танки в москві ми побачимо, я думаю. Це по-перше», — наголосив він.

«Фортуна» також зауважив, що диктатор володимир путін не є «одним вселенським злом» — він один з десятків сотень й тисяч людей, які винні у війні рф проти України.

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«Я думаю, є люди страшніші, ніж володимир путін, особливо ідеологи „русской весны“, і багато людей, які не особливо на виду. Звісно, всі ці люди мають бути притягнуті до відповідальності як військові злочинці, як люди, що стоять за злочинами проти мирного населення, за геноцидом населення. Вони мають бути покарані за всією суворістю закону. Я не прихильник того, щоб вішати людей на стовпах і займатися самоуправством. Я вважаю, що мають бути трибунали, мають бути введені певні процедури щодо репарацій, щодо пошуку винних і притягнення кожного винного в міру його провини до відповідальності. Є люди, які безпосередньо в цьому брали участь, а є ті, хто просто промовчав, хто на цю так звану „СВО“ давав гроші, є журналісти, пропагандисти. У всіх ступінь провини різний, але у всіх вона є», — наголосив очільник штабу РДК.

За його словами, росія майбутнього — це, по-перше, населення рф, а по-друге, ті сили, які призведуть до зміни чинного кремлівського режиму воєнним шляхом.

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На його думку, в росії буде громадянська війна.

«Я думаю, що рф зануриться в безодню громадянської війни. Питання буде тільки в розмаху. Можливо, це буде якась зовсім вже похмура історія, можливо — просто війна еліт. Я думаю, що, найімовірніше, це буде просто війна еліт, оскільки саме еліти займаються накопиченням певних ресурсів. Але я думаю, що ще не втрачена можливість у населення російської федерації взяти свою долю у свої руки. Шанс цей з кожною годиною дедалі менший і менший, але, тим не менш, він поки що залишається. Рано чи пізно у цих людей буде вибір — почати щось робити або занурюватися в якесь середньовіччя», — резюмував Олександр «Фортуна».

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На думку військових аналітиків, путін і кремль розширюють фронт й розглядають перемогу в Україні як передумову для того, щоб мати можливість вести війну з НАТО. В разі перемоги рф, кремль на захоплених територіях матиме доступ до мільйонів людей, яких би могли залучити до військової служби, а також до більшості українських ресурсів та промислового потенціалу.

Раніше журналіст Юрій Бутусов відповів на питання про те, що вважає перемогою України.

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