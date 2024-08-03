«Не хоче, щоб історія повторилася»: стало відомо, чому принц Гаррі не показує публіці своїх дітей

Принц Гаррі та його дружина Меган, які вже кілька років мають напружені стосунки з королівською родиною, виховують двох дітей — 5-річного сина Арчі та 3-річну дочку Лілібет. Але публіка бачила дітей пари лише кілька разів і то миттю. Один із близьких до пари друзів розповів журналістам, що в основі їхнього рішення захистити своїх дітей від громадськості насправді лежать міркування безпеки цих дітей, пише People.

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«Гаррі не хотів показувати своїх дітей публіці, не з бажання сховати їх, а щоб захистити їхнє особисте життя та безпеку від потенційних загроз. Як батько і чоловік, Гаррі сповнений рішучості зробити так, щоб історія не повторилася», — розповів його друг.

Мається на увазі, що принц Гаррі не хоче, щоб з його дітьми повторилася та сама історія, яку свого часу проживав він. У своїй книжці «Запасний» принц розповів, що у дитинстві та юності його переслідували постійно папараці, які не давали йому ступити і кроку. Тоді він був змушений іноді виїжджати зі свого будинку в багажнику, щоб залишитись непоміченим.

Гаррі не хоче, щоб папараці вели таке ж полювання за його дітьми. І це головна причина, з якої вони з Меган їх не показують публіці.

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До того ж, очевидно, що більша частина страхів Гаррі пов'язана зі смертю його покійної матері принцеси Діани, яка трагічно загинула 1997 року після того, як у Парижі вона спробувала втекти від представників преси. Під час погоні на великій швидкості її автомобіль потрапив в аварію, внаслідок якої вона загинула.

Як писали «ФАКТИ», принц Гаррі отримає спадок наприкінці року.

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