Базу США в Іраку атакували радянськими реактивними системами залпового вогню: що відомо

На заході Іраку американська авіабаза «Айн-аль-Асад» зазнала ракетної атаки, у результаті якої щонайменше п’ятеро військових отримали поранення. Про це пише Reuters із посиланням на неназваних посадовців у США, які зазначили, що по базі вдарили двома ракетами з «Катюші» — радянської реактивної системи залпового вогню, яка з’явилася під час Другої світової війни.

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Подія сталася на тлі підготовки Ірану разом із ліванською «Хезболлою» та єменськими хуситами до можливої війни проти Ізраїлю. Наразі невідомо, чи пов’язана ця атака з погрозами Ірану помститися за вбивство ватажка ісламістського угрупування ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Наслідки удару та завдані збитки ще уточнюються. Кількість поранених також може змінитися.

Останній раз базу атакували 25 липня. Тоді по розташуванню американських військових у провінції Анбар вдарили чотирма ракетами.

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Раніше повідомлялося, що парламент Фінляндії одноголосно схвалив угоду про військове співробітництво між Фінляндією та США, за якою американська армія отримує право використовувати 15 місцевих військових об'єктів.

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