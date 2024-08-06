Як видалити вапняний наліт та іржу з унітаза: ефективні поради від українського блогера

Чищення унітаза — не найприємніше заняття. Але кожна господиня повинна розуміти, що робити це потрібно регулярно, адже тільки так можна запобігти тому, щоб в унітазі не накопичувалося нашарування й не з'являвся неприємний запах.

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Про це пише у соціальній мережі український блогер.

«Зверніть увагу, що спочатку потрібно відмити унітаз зовні: бачок, кришку, сидіння, чашу, а потім мити всередині», — звертається він до глядачів.

Блогер розповів, що придбав кілька пляшок електроліта в магазині з продажу автозапчастин. За його словами, кращим варіантом очистити від нальоту була б сірчана або соляна кислоти, але на момент запису відео ці компоненти належать до прекурсорів й придбати їх без ліцензії

проблематично.

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Починати чищення потрібно з того, що необхідно змити всі органічні залишки в унітазі до одержання чистої води. Потім вибрати всю воду з унітаза й залити електроліт.

Потрібно щоб рівень рідини був на рівні водяного затвору. Залишити на деякий час й прибрати наліт йоржиком.

Якщо товстий шар нальоту прибрати з першого разу не вдалось, процедуру потрібно повторити до отримання необхідного результату.

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Блогер звернув також увагу на те, що розчин в унітазі потрібно періодично перемішувати. Крім того, варто пам'ятати, що кислоти несуть шкоду для зовнішнього середовища. Тому не слід зловживати цим засобом.

«Надалі, щоб вапняний наліт в унітазі, іржа та камінь не накопичувалися, просто заливайте трохи оцту раз на тиждень», — радить блогер глядачам.

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