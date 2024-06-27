Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов під час інтерв’ю The Philadelphia Inquire заявив, що достатня кількість наданих США ракет великої дальності Atacms може дозволити українським силам завдати удару по побудованому росією мосту через Керченську протоку в окупованому Криму і перервати важливу російську наземну лінію зв'язку між окупованим Кримом і росією. Він додав, що Україна може ізолювати окупований Крим, який російські військові використовують як тиловий плацдарм, шляхом нанесення ракетних ударів по мосту через Керченську протоку ракетами Atacms великої дальності.

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Російські військові продовжують використовувати кримські КПВВ (Контрольний пункт в'їзду-виїзду — Авт.) для перевезення військовослужбовців, озброєння, матеріальних засобів і палива з росії до лінії фронту в Україні, а також посилили свою систему протиповітряної оборони, щоб прикрити окупований південь України з боку Криму.

Українські офіційні особи нещодавно заявили, що російські війська зменшили обсяги військових перевезень через міст через Керченську протоку, ймовірно, через зусилля зі створення логістичних ліній, що з'єднують материкову частину росії з окупованим Кримом через окуповані південні райони Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Але міст через Керченську протоку, ймовірно, залишається важливим для підтримання окупації Криму росією.

Українські удари з великої відстані по мосту через Керченську протоку розірвуть важливу лінію зв'язку для російських військ, що базуються в окупованому Криму, і, ймовірно, ускладнять їхню здатність підтримувати окупацію та базування на півострові, констатують в Інституті вивчення війни

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Руйнування мосту змусить російських військових покладатися на довгий маршрут вздовж північного узбережжя Азовського моря.

Нинішня політика США щодо використання Україною зброї, наданої Заходом, дозволяє Україні наносити удари в будь-якій точці окупованої росією України, що, ймовірно, включає використання ПТРК великої дальності для нанесення ударів по частині мосту через Керченську протоку в межах міжнародно визнаних сухопутних і морських кордонів України.

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За оцінками ISW, 13 кілометрів мосту через Керченську протоку, який російська влада побудувала без згоди України після незаконної окупації півострова росією в 2014 році, знаходяться в межах міжнародно визнаних територіальних вод України. Таким чином, політика США щодо використання українських ПТРК технічно повинна дозволити українським військам завдати удару якщо не по всьому мосту, то принаймні по його частині. Речник Пентагону майор Чарлі Дітц також заявив 24 червня, що «Україна приймає власні рішення щодо націлювання і проводить власні військові операції».

Раніше повідомлялася думка британських експертів про поразку росії у Криму: «Перекрийте артерії та почекайте».

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