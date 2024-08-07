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«Інше життя»: Марія Яремчук розповіла, чому не збирається повертатися на сцену

21:45 8 серпня 2024
Марія Яремчук

Первістку Марії Яремчук виповнилося три місяці, й вперше вона вийшла на зв'язок із телеканалом М 1 і розповіла, як змінилось її життя. Співачка зізналась, що материнством насолоджується, малюк тепер для неї — найбільша радість.

«Це вже зовсім інше життя, воно отримало новий зміст. Це найбільша радість у світі — діти, — розповіла Марія. — Із народженням сина поки що не планую змінювати свій спосіб життя. На сцену повертатись теж».

Марія додала, що зараз працює над фільмом про її батька Назарія Яремчука. Він вийде у прокат 8 серпня і матиме назву «Яремчук: Незрівнянний світ краси». Стрічка мала вийти ще у 2021 році, але в артистки було мало інформації про тата в медіа. Тому вона звернулася до режисера Артема Григоряна.

Нагадаємо, що у травні минулого року Марія Яремчук анонсувала повернення на велику сцену, взяла участь як запрошена гостя у «Євробаченні» в Ліверпулі. Проте після цього знову зникла.

Читайте також: «Як класична «Друга Ріка»: популярний гурт переспівав хіт Назарія Яремчука

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