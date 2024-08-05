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«Як класична «Друга Ріка»: популярний гурт переспівав хіт Назарія Яремчука

18:40 5 серпня 2024
Гурт «Друга Ріка»

Популярний гурт «Друга Ріка», лідер якої нещодавно оконфузився на концерті, презентував свою версію хіта «Запроси мене у сни» на слова Богдана Стельмаха та музику Володимира Івасюка. Композиція стала частиною альбому «Re: Yaremchuk», який передує виходу стрічки «Яремчук: Незрівнянний світ краси» про легенду української попмузики — Назарія Яремчука. За словами продюсерки збірки, доньки артиста Марічки Яремчук, пісня звучить так, ніби вона із авторського репертуару «Другої Ріки».

«Коли Марічка зателефонувала і запросила взяти участь у записі на честь її батька Назарія Яремчука, ми вирішили спробувати „убити двох зайців“ — здійснити мрію, аби заспівати пісню Володимира Івасюка, водночас ту, яку виконував Назарій Яремчук, — розказав, презентуючи роботу лідер гурту Валерій Харчишин. — Але одразу визначились, що не намагатимемось відтворити звучання оригінального твору. Ми підійшли до композиції так, ніби у нас є умовна гармонія нашої ж пісні з вокальною партією і текстом. Тобто домовились працювати так, ніби ми пишемо нову пісню „Другої Ріки“. Вона дійсно звучить як класична „Друга Ріка“ зразка 2005−2010 років».

Нагадаємо, нещодавно Марічка Яремчук вперше стала мамою.

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