Уповільнити рух росіян на Донбасі: експерт відповів на закиди про недоцільність атаки на Курську область

Публіцист та спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики Юрій Богданов вважає нинішні бойові дії в Курській області рф не «просто рейдом» ЗСУ, а чимось серьйознішим.

«Я б сказав, що мені кумедно читати тих, хто без доступу до військової інформації високого рівня (хіба що до чуток про цю інформацію) наділяє себе правом писати чи казати щось на кшталт: «Нащо нам той Курськ, к оли на Донбасі ср. ка», — реагує на висловлювання щодо бойових дій на території російської прикордонної області, що розпочалися добу тому, Юрій Богданов. — Тож людям, які дають поради нашому військовому командуванню як йому воювати, хочу нагадати про наступні факти, які можна встановити при доволі поверхневому вивченні історії війн.

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Війна — це справа вкрай нелінійна. І з точки зору безпосередньо бойових дій, і з точки зору політичної і інформаційної логіки. Тому не завжди треба кидати всі свої сили туди, де точиться найбільша битва. Особливо якщо там супротивник має перевагу. Бо ми, нагадаю, тільки зараз почали отримувати снаряди і допомога, яку затвердили лише у квітні, не може матеріалізуватися на фронті як з телепорту.

Тому атака (судячи з усього) доволі масштабна на територію безпосередньо росії може зламати баланс сил рф, і — в тому числі — уповільнити їхній рух на Донбасі. Розсмикати їхню оборону, розтягнути сили, змусити відтягнути частину авіації та важкої техніки — це сама по собі доволі обґрунтована мета. Але при цьому Україна (через меншу готовність росіян зустрічати наши сили там) досягне цих цілей відносно меншою кровʼю.

Крім того, є ще купа можливих мотивів здійснювати цю операцію саме там і саме зараз. Від дезорганізації сил росіян, якими вони могли кинутися на Сумщину так, як на Харківщину у травні, до екстравагантних версій, про які ви можете прочитати купу в цих ваших інтернетах.

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Так, у нас вже були приклади, коли ЗСУ діяло нелінійно і дуже успішно. Наприклад, 2 роки тому контрнаступ на Харківщині почався якраз тоді, коли росіяни вже штурмували Бахмут. Тоді за 2 тижні було звільнено більше землі, ніж росіяни окупували за весь свій клятий наступ, який триває вже 10 місяців, за який вони спалали купу людей і техніки.

І ні, я розумію, що свідкам «злочинної влади і зрадливих генералів» хочеться свою аудиторію розігріти тупими тезами «відволікають увагу», «піар Зеленського (Сирського, потрібне вставити)» і іншими, насправді вже тупо ворожою пропагандою. Але ЗСУ про подробиці операції на Курщині мовчить. Тобто це не рейд, це доволі серйозно. Реакція росіян — перелякана. І не просто так. Довіряйте своїй армії, і менше слухайте тих, хто ганяє ворожі наративи".

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Фото з мережі

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